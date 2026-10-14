L'Europe avance à pas de loup, Paris en chef de meute

Le CAC 40 signe une progression de 0,5%, à 7 867 points, devant le DAX de Francfort ( 0,3%) et le Footsie à Londres ( 0,1%). Si aucun changement n'est à noter sur les cours du pétrole, l'indice parisien profite d'une légère détente sur le compartiment obligataire et digère aussi une série de publications trimestrielles.

Après avoir tutoyé les 5% la semaine dernière, le rendement de l'OAT à 10 ans évolue autour de 4,82% ce matin, en repli de 2 points de base, redonnant un (tout petit) peu plus d'air aux marchés actions.

Il faut dire que la santé du compartiment obligataire est pour l'instant reléguée au second plan par une pluie d'indicateurs dont les intervenants sont toujours friands.

Tout d'abord, le poids lourd de la cote européenne, ASML, a publié ce matin des résultats prometteurs : le spécialiste des semi-conducteurs a revu ses objectifs annuels, visant une marge brute de l'ordre de 56% pour un CA de 44 à 45 MdsEUR en 2026, contre des fourchettes cibles de 54% à 56% et de 43 à 45 MdsEUR présentées il y a trois mois.

En conséquence, le titre s'envole de 3,2% et entraîne dans son sillage de nombreuses vedettes du secteur, à l'instar d'ASM International ( 3,2%), Infineon ( 3,3%), Soitec ( 1,7%) ou STMicro ( 2,6%).

Alors que le coup d'envoi de la saison des résultats a été donné outre-Atlantique, les marchés ont aussi pris connaissance de plusieurs publications majeures aux Etats-Unis, à l'instar de Goldman Sachs, Wells Fargo ou encore Citigroup. Si Goldman Sachs a été épargné (-0,2%), Wells Fargo (-3,1%) et Citigroup (-5,6%) ont décroché plus violemment, sur fond d'inquiétudes liées aux taux et à l'inflation.

Les intervenants surveilleront à 14h30 les très attendues données d'inflation aux Etats-Unis. La variation annuelle est attendue à 3,6% en septembre, après 3,4% en août.

Taux et pétrole, le cocktail à surveiller

Côté Fed, le scénario semble rodé : statu quo en octobre, puis une dernière hausse en décembre. Hier soir, John Williams, le président de la Fed de New York, a confirmé que la banque centrale devra probablement relever ses taux encore une fois cette année, mais pourrait ensuite s'arrêter en 2027. "Le marché y a vu la confirmation de son scénario pour décembre, et surtout un message plus rassurant qu'il ne l'anticipait pour l'an prochain", note-t-on chez TP ICAP Midcap.

Enfin, toujours rien de nouveau sur les cours du pétrole, malgré la volte-face trumpienne vis-à-vis des exportations de gazole russe. Le Brent évolue toujours à proximité des 106 USD le baril, tandis que le WTI s'établit à 94,5 USD.

Par ailleurs, l'OPEP a abaissé hier, pour le sixième mois consécutif, sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2026, à 180 000 b/j, contre 1,4 Mb/j fin février. Pour la première fois cette année, elle anticipe même un recul de la consommation en Chine (-60 000 b/j), qui s'ajoute à celui de l'OCDE (-210 000 b/j), ce qui contribue à limiter le risque d'une nouvelle envolée des cours.

Les valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Lufthansa (-1,2%) est pressentie gagnante de son bras de fer contre Air France-KLM visant à prendre une participation de 44,9% dans la compagnie portugaise TAP. Lisbonne doit désigner le vainqueur de cet appel d'offres lors d'un conseil des ministres extraordinaire ce mercredi. Le titre Air France-KLM recule de 0,6%.

Alstom (-0,1%) a annoncé la mise en service de son système numérique de gestion du trafic ferroviaire Onvia Vision dans la partie sud de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, sur un réseau couvrant environ 1 200 kilomètres de voies et près de 90 gares, de Hamilton à Wellington.

L'administration Trump souhaite réexaminer une autorisation essentielle accordée au projet éolien offshore Revolution Wind du groupe énergétique danois Ørsted, selon les informations de Bloomberg. Un rebondissement qui coûte 3,3% au groupe à la Bourse de Copenhague, mercredi matin.

Enfin, Lonza se distingue à la Bourse de Zurich peu après l'ouverture ( 2,3%). Le groupe a profité de sa journée investisseurs pour faire le point sur sa stratégie et relever certains de ses objectifs financiers à moyen terme.