L'Europe au vert, séance record pour le CAC 40 sous une avalanche de publications
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 18:03
Les marchés européens ont été portés par un apaisement des craintes dans le compartiment de la tech, en amont de la publication très attendue des résultats de Nvidia ce soir à 22h heure française.
A Wall Street, les marchés américains suivent la même tendance avec un Dow Jones progressant de 0,39%, au lendemain du discours prononcé par Donald Trump, conformément à la Constitution américaine, sur l'état de l'Union.
Son allocution solennelle devant la Chambre des représentants et le Sénat pour son second mandat a constitué un moment clé de la vie politique outre-Atlantique. Le locataire de la Maison Blanche a ainsi exposé sa vision et ses futurs projets pour le pays.
Ce discours, baptisé cette année "L'Amérique à 250 ans : forte, prospère et respectée", est intervenue quelques jours après que la Cour suprême a jugé illégale une partie des droits de douane imposés par le président américain.
Lors de son discours, le président américain s'est vanté de sa politique économique, évoquant "une transformation sans précédent et un redressement historique" du pays, même si 47% des Américains jugent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis qu'il est revenu au pouvoir en janvier 2025 (enquête menée par l'institut YouGov, réalisée pour le média financier MarketWatch) .
Seb sabre dans ses effectifs, Bic chute
Du côté de la cote, de nombreux résultats ont été publiés hier et ce matin sur le Vieux Continent.
Seb ( 4,90%) a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après avoir présenté des résultats annuels 2025 supérieurs aux attentes. Le groupe spécialisé dans l'électroménager a dévoilé dans le même temps un plan d'économies impliquant jusqu'à 2 100 suppressions de postes.
Bic (-7,52%) a dévissé, finissant lanterne rouge du SBF 120. Le fabricant mondial d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a, sans grande surprise, indiqué que l'exercice 2025 avait été difficile, mais a toutefois observé une amélioration de la dynamique au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du groupe ont diminué de 0,9%, à taux de change constants, pour atteindre 2,090 MdsEUR. Le taux de marge brute est quant à lui passé de 50,2 à 48,8%, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, ainsi que l'impact négatif des droits de douane et de la fluctuation des devises.
Interparfums (-3,03%) s'est replié. Son résultat net part du groupe a diminué de 3% à 126,6 MEUR au titre de l'année 2025, plombé par les droits de douane. Le taux de marge brute a reculé de près d'un point à 64,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 899,4 MEUR, dans un contexte "marqué par de nombreux facteurs exogènes pénalisant son activité".
Cocktail de mauvaises nouvelles pour Diageo
En outre, Pernod Ricard et Remy Cointreau ont reculé respectivement de 7,93% et de 5,94% dans le sillage de Diageo (-12,59%, plus forte baisse du FTSE 100). Le spécialiste britannique des vins et des spiritueux a dévoilé ce mercredi des résultats semestriels plus mauvais que prévu et a, une fois de plus, revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025/2026 et annoncé une division par deux de son dividende.
En revanche, les valeurs bancaires (Crédit Agricole, Société Générale) ont progressé dans le sillage de HSBC ( 7,59%). La banque britannique indique tabler sur un ROTE (rentabilité sur capitaux propres tangibles) d'au moins 17% pour ses exercices 2026 à 2028, hors éléments exceptionnels notables, un objectif révisé qui "reflète la dynamique de ses résultats et l'avancée qu'il réalise dans l'exécution de sa stratégie".
Iberdrola ( 1,3%) a fini en hausse. Le producteur espagnol d'énergie affiche un bénéfice record sur l'exercice 2025, en hausse de 12% à à 6,285 MdsEUR.
Demain, une nouvelle série de publication de résultats annuels va encore animer les marchés. Sont attendus notamment ceux d'Axa, Bouygues, Engie, Saint-Gobain, Stellantis, Technip Energies, Teleperformance ou encore Veolia.
Par ailleurs, sur le front des statistiques, l'inflation en zone euro a ralenti à 1,7% sur un an en janvier, son plus bas niveau depuis septembre 2024, après 2% en décembre, selon les chiffres définitifs d'Eurostat. Ce reflux, conforme aux estimations initiales, conforte le scénario d'un statu quo de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses taux.
Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,23% à 1,1802 USD.
