L'Europe au petit trot, Wall Street fermée
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 11:55
Les autres grandes places européennes déroulent la même tendance à l'image du DAX 40 à Francfort qui grappille 0,10%, à 24 940 points, alors que le FTSE 100 à Londres est en hausse de 0,21%, à 10 467 points.
La journée devrait toutefois être particulièrement calme, avec un volume d'affaires plus faible que la normale, en raison de l'absence des investisseurs américains pour qui c'est un jour férié. Ils célèbrent le Presidents' Day, en l'honneur des différents présidents des Etats-Unis.
Il n'y aura donc pas de statistique macro-économique outre-Atlantique, les investisseurs se sont rabattus sur la production industrielle de la zone euro, seul indicateur du jour.
Au mois de décembre, elle a reculé de 1,4%, là où les analystes redoutaient un repli de 1,5%. En novembre, la production industrielle de la zone euro avait augmenté de 0,3%. Cette baisse de 1,4% est la plus importante enregistrée depuis celle du mois d'avril 2025 (-2,4%).
Les bancaires se distinguent...
Sur le front des valeurs, le secteur européen des banques est particulièrement entouré. A Paris, Société Générale progresse de 2,94%, ou encore BNP Paribas qui s'apprécie de 1,72%. Crédit Agricole n'est pas en reste et grimpe de 1,58%, le groupe s'est vu infliger une amende de 7,551 millions par la banque centrale européenne pour non-respect d'une décision relative aux risques climatiques et gouvernementaux. Ailleurs en Europe, le groupe espagnol Banco Santander s'adjuge 2,96%, alors qu'UBS a confirmé son conseil à l'Achat sur le titre en abaissant légèrement sa cible de cours de 11,80 à 11,70 euros. En Italie, Unicredit se distingue avec un gain de 1,78%.
... et le repli se poursuit pour Dassault Systèmes
A l'inverse, dans le bas du palmarès, Dassault Systèmes, qui a déjà chuté de 19,91% la semaine dernière, poursuit sa baisse et cède 7,69%. Le groupe a dévissé après des résultats 2025 et des objectifs 2026 décevants. Le titre est également affecté par les craintes qui entourent l'expansion de l'IA dans de nombreux secteurs, notamment dans les logiciels.
Les replis d'Hermès et Kering, de respectivement 1,87 et 2,11 %, freinent également la hausse du marché parisien.
En dehors du CAC 40, Ubisoft trébuche de 7,96% au lendemain d'une envolée de 12,38%. Le titre abandonne toutefois 34,37% depuis le début de l'année, en prenant en compte la baisse du jour.
En Europe, Siemens abandonne 2,47%, malgré UBS qui a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 255 euros.
Un agenda encore chargé cette semaine
Du côté des entreprises, le rythme des publications de résultats va nettement s'accélérer à partir de mardi et jusqu'à la fin de la semaine. En France, les investisseurs suivront notamment les comptes de Vicat, M6, Orange, Carrefour, Eramet, Airbus, Pernod Ricard, Accor, Renault, Nexans, Air France-KLM, Air Liquide et Danone. En Europe, l'attention se portera sur Nestlé, Repsol, Aegon et Sika.
Enfin, aux Etats-Unis, parmi les publications les plus attendues figurent celles de Walmart, Booking Holdings, Garmin, Deere & Company, Constellation Energy et Warner Bros Discovery.
Sur le front des statistiques, les investisseurs suivront dès mardi l'indice ZEW allemand de février, ainsi que l'indice Empire State de la Fed de New York aux Etats-Unis.
Mercredi, l'attention se portera sur l'inflation française de janvier, tandis que plusieurs indicateurs relatifs à l'immobilier seront publiés outre-Atlantique.
En fin de semaine, différents indices d'activité dans les secteurs manufacturier et des services seront dévoilés dans plusieurs grandes économies.
