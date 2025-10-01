L'Europe attendue prudente avant une série d'indicateurs, Washington en "shutdown"

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi à l'ouverture, avant la publication d'une série d'indicateurs sur l'activité manufacturière et l'inflation dans la zone euro, tandis que le gouvernement américain est entré en "shutdown" faute d'accord budgétaire.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le CAC 40 parisien, mais une baisse de 0,17% pour le Dax à Francfort et de 0,02% pour le FTSE à Londres.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,53% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,6% pour le Nasdaq.

Les opérations de l'administration fédérale américaine ferment en grande partie ce mercredi alors que de profondes divisions partisanes ont empêché le Congrès et la Maison blanche de parvenir à un accord budgétaire, ouvrant la voie à une confrontation qui pourrait s'étendre dans la durée et provoquer la perte de milliers d'emplois fédéraux.

Le gouvernement américain est ainsi entré dans sa quinzième fermeture depuis 1981 et la deuxième sous une présidence de Donald Trump, une situation que les marchés redoutaient surtout en raison des retards potentiels dans la publication de données économiques clés comme le rapport mensuel sur l'emploi, initialement prévu vendredi et utilisé par la Réserve fédérale (Fed) pour décider de sa politique monétaire.

Cela met l'accent sur l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé qui sera publiée plus tard dans la journée, après que le rapport JOLTS de mardi a mis en évidence la faiblesse du recrutement.

En Europe, les investisseurs attendent surtout les données sur l'activité manufacturière peu après l'ouverture des Bourses, ainsi que les chiffres préliminaires sur l'inflation dans la zone euro pour le mois de septembre, qui devraient montrer une légère accélération des prix. Une inflation plus élevée que prévu pourrait conforter la position de la Banque centrale européenne (BCE) de maintenir ses taux inchangés et apprécier l'euro.

Mercredi est également le jour où les nouvelles surtaxes imposées par Donald Trump sur les véhicules lourds, les médicaments brevetés et d'autres articles entrent en vigueur. L'administration américaine a précisé que, même en cas de fermeture, les droits de douane continueront d'être perçus.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se préparaient à une fermeture de l'administration fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,18%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,41% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,31%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,78% à 44.582,73 points sur fond de prise de bénéfices après la récente reprise observée au début du second semestre de l'exercice fiscal.

Les Bourses chinoises sont fermées mercredi en raison de la fête nationale.

TAUX / CHANGES

Les marchés obligataires sont calmes mercredi, le rendement des Treasuries à dix ans est presque inchangé à 4,1522%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 3,6105%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,6 point de base à 2,7281%. Le deux ans est stable à 2,0240%. En France, le rendement de l'OAT à dix ans progresse pour sa part de 2,3 points de base à 3,5566%.

Le dollar recule de 0,14% face à un panier de devises de référence, alors que le gouvernement américain est entré en shutdown, tandis que l'euro avance de 0,19% à 1,1755 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent mercredi après deux jours de baisse, les investisseurs évaluant les projets de l'Opep+ visant à augmenter davantage la production le mois prochain et les conséquences de la fermeture de l'administration fédérale américaine, qui pourrait avoir un impact sur l'activité économique et la demande de carburant.

Le Brent avance de 0,23% à 66,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,19% à 62,49 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or ont atteint un niveau record mercredi, poussés par la demande des investisseurs pour des valeurs refuges après le début officiel du shutdown du gouvernement américain et alors que les données mitigées sur l'emploi ont renforcé les anticipations de baisse des taux de la Fed.

Le prix du métal jaune ressort à 3,856 dollars l'once après avoir touché les 3,875 dollars plus tôt dans la journée.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 PMI manufacturier septembre 48,1 48,1*

DE 07h55 PMI manufacturier septembre 48,5 48,5*

EZ 08h00 PMI manufacturier septembre 49,5 49,5*

GB 08h30 PMI manufacturier septembre 46,2 46,2*

EZ 09h00 Inflation IPCH préliminaire septembre 2,2% 2,0%

USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi septembre 50.000 54.000

USA 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 49,0 48,7

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)