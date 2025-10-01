Plus de 80 médias espagnols réclament en justice à Madrid 550 millions d'euros à Meta

Logo Meta le 20 février 2025 à Guildford, près de Londres. ( AFP / Justin TALLIS )

Plus de 80 médias espagnols réclament à la société Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, quelque 550 millions d'euros pour les dommages causés par son modèle publicitaire, dans un procès très attendu qui s'est ouvert mercredi matin à Madrid.

L'audience a débuté à 10H00 (08H00 GMT) dans un tribunal de commerce de la capitale espagnole et doit durer jusqu'à jeudi.

L'Association des médias d'information (AMI), principale association du secteur en Espagne, a déposé plainte en décembre 2023 contre Meta Irlande, où le géant technologique américain dispose de son siège européen. Elle réclame 551 millions d'euros pour concurrence déloyale dans la vente de publicité numérique.

"Ce qui est en jeu, ici, c'est la survie des médias d'information menacés par le comportement prédateur d'une plateforme comme Meta, qui agit sans respecter notre cadre législatif", a déclaré à la presse Irene Lanzaco, directrice générale de l'association avant le début de l'audience.

"Ce que Meta a fait, c'est réaliser un profilage massif du comportement de tous les internautes et, à partir de ce profilage massif, sans les en voir avoir informés ni obtenu le consentement des citoyens, le groupe aurait vendu de la publicité segmentée, générant ainsi un énorme profit à partir d'une action illégale d'un point de vue réglementaire", a-t-elle insisté.

L'AMI accuse Meta d'avoir violé entre mai 2018 et juillet 2023 la réglementation européenne de protection des données, en utilisant les données des internautes sans leur consentement afin de créer des profils publicitaires individualisés.

"Il s'agit d'une demande infondée qui (...) ne repose sur aucune preuve concernant le préjudice supposé, tout en ignorant intentionnellement l'évolution de l'industrie publicitaire au cours des dernières années", a de son côté réagi Meta dans un message transmis à l'AFP.

"Meta respecte toutes les lois applicables et a fourni des options claires, des informations transparentes et une large gamme d'outils aux utilisateurs pour contrôler leur expérience sur nos services", a aussi affirmé le groupe.

Les témoins doivent être entendus mercredi, et les rapports d'experts ainsi que les conclusions des parties seront présentés jeudi.

Parmi les groupes de médias représentés par l'AMI figurent Prisa, propriétaire du quotidien El Pais et du journal sportif AS, mais aussi Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo...), Unidad Editorial (El Mundo, Marca) et Vocento, qui publie le quotidien conservateur ABC.

En plus de l'AMI, les radios et télévisions espagnoles ont déposé une autre plainte contre Meta pour les mêmes raisons, réclamant 160 millions d'euros de dommages et intérêts.

En France, environ 200 groupes de médias français, y compris les principales chaînes de télévision et les principaux journaux, ont intenté une action similaire contre Meta en avril dernier.