Gaza: le plus grand fonds de pension néerlandais se désengage de Caterpillar

Le plus grand fonds de pension néerlandais ABP a cédé ses parts dans le groupe américain Caterpillar, a confirmé une porte-parole mercredi suite à des informations parues dans divers médias locaux évoquant l'utilisation des engins de chantiers par l'armée israélienne.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Fin mars, ce fonds de pension, investisseur important dans de nombreux pays à travers le monde, détenait encore une participation d'environ 387 millions d'euros dans Caterpillar.

"Notre approche d'investissement doit garantir de bons rendements tout en étant socialement responsable", a déclaré l'ABP, caisse de retraite de trois millions de fonctionnaires et de salariés de l'éducation aux Pays-Bas.

"Si les entreprises ne répondent pas à nos critères, nous engageons des discussions. Si celles-ci n'aboutissent pas aux résultats escomptés, ABP cessera d'investir dans ces entreprises", a expliqué le fonds dans un communiqué transmis à l'AFP.

En août, le fonds souverain norvégien, le plus riche au monde avec près de 2.000 milliards de dollars d'actifs, avait déjà annoncé avoir cédé ses parts dans Caterpillar, évoquant des violations des droits humains à Gaza.

"Il ne fait aucun doute que les produits Caterpillar sont utilisés pour commettre des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire", avait souligné le fonds.

Le fonds de pension néerlandais refuse quant à lui de commenter ses décisions concernant des entreprises spécifiques "en raison de la sensibilité concurrentielle et de la confidentialité".

Mais "il est clair que la composition de notre portefeuille d'investissement évolue, notamment en Israël-Gaza", a souligné l'ABP.

Caterpillar n'a pas immédiatement répondu à une demande de l'AFP pour réagir à ces informations.