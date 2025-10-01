 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,41
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France: l'activité manufacturière bascule en zone de contraction en septembre (PMI)
information fournie par Boursorama avec AFP 01/10/2025 à 11:09

L'activité dans le secteur manufacturier en France s'est contractée en septembre, pénalisée par une demande faible dans un contexte d'incertitude politique, selon l'indice PMI publié mercredi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / BORIS HORVAT )

( AFP / BORIS HORVAT )

L'indice PMI est repassé en zone de contraction, à 48,2 contre 50,4 en août, quand il avait dépassé le seuil de 50 démarquant les zones de repli et d'expansion de l'activité.

En fin de troisième trimestre, les quelque 400 entreprises manufacturières interrogées du 11 au 23 septembre ont mentionné une demande fragile et un recul des ventes, ce qui a pesé sur les volumes de production et des nouvelles commandes.

"Le volume global des nouvelles commandes a diminué au cours du mois, et ce de façon particulièrement marquée dans le sous-secteur des biens d’équipement", lequel est "un bon indicateur du niveau de confiance économique", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"La chute des ventes enregistrée au cours du mois suggère que l’incertitude politique croissante en France pèse de plus en plus sur les dépenses de consommation et les investissements", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont également reculé à l'export, une tendance attribuée par les fabricants aux droits de douane américains notamment.

Dans cet environnement difficile, la confiance quant aux perspectives d'activité à douze mois a reculé à son plus faible niveau depuis janvier, tandis que les fabricants ont réduit leurs prix de vente face aux pressions concurrentielles, ce qui devrait réduire leurs marges bénéficiaires.

L'emploi a malgré tout continué de progresser en septembre, bien que de façon marginale, pour le cinquième mois consécutif.

"Cette dernière hausse des effectifs a toutefois largement reposé sur des contrats temporaires, les entreprises hésitant à embaucher des salariés en contrats à durée indéterminée en raison de l’incertitude pesant sur l’évolution du commerce international, de la force de l’euro et de l’instabilité politique en France", a indiqué Jonas Feldhusen.

Valeurs associées

S&P GLOBAL
486,630 USD NYSE -0,98%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège de Mediobanca à Milan, en Italie
    Vers un tandem Vittorio Grilli/ Alessandro Melzi d'Eril à la tête de Mediobanca, selon des sources
    information fournie par Reuters 01.10.2025 12:04 

    La banque italienne Monte dei Paschi di Siena devrait nommer Vittorio Grilli, ancien ministre italien des Finances et actuel président de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan en Europe au Moyen-Orient et en Afrique, au poste de président de ... Lire la suite

  • Le président américain Trump annonce un accord avec Pfizer
    Les "pharma" grimpent en Europe après l'accord USA-Pfizer
    information fournie par Reuters 01.10.2025 12:02 

    Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme ... Lire la suite

  • Tennis: National Bank Open
    Tennis: Monfils prendra sa retraite au terme de la saison 2026
    information fournie par Reuters 01.10.2025 11:52 

    PARIS - Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026. "Aujourd'hui, après avoir fêté mon 39e anniversaire il y a tout juste un mois, je tiens à vous annoncer que l'année à venir sera ma dernière ... Lire la suite

  • La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre ( AFP / Bertrand GUAY )
    Nahel: l'appel du policier accusé de meurtre examiné jeudi
    information fournie par AFP 01.10.2025 11:43 

    La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre, a indiqué le parquet général à l'AFP. L'adolescent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank