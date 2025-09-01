L'Europe attendue prudente avant une semaine à risque

Des traders travaillent à leur bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues avec de faibles variations à la hausse ou à la baisse lundi à l'ouverture alors que les risques s'accumulent au retour des vacances.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,04% pour le CAC 40 parisien, contre un repli de 0,05% pour le FTSE à Londres, une poussée de 0,10% pour le Dax à Francfort, et une revalorisation de 0,07% pour le Stoxx 600.

Le mois de septembre, qui marque historiquement de fortes fluctuations sur les marchés avec la réévaluation des portefeuilles, s'annonce risqué pour les investisseurs.

En Europe, la situation politique en France avec le vote de confiance demandé par le Premier ministre François Bayrou le 8 septembre pourrait aboutir à la chute du gouvernement et nourrir l'instabilité politique qui pèse sur les perspectives de croissance.

Sur le plan commercial, une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux, décision qui devrait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême.

"Nous prévoyons une décision finale entre mars et juin 2026. Dans l'intervalle, les droits de douane restent en vigueur et nous nous attendons donc à une réaction modérée des marchés", ont réagi dimanche les analystes de Barclays dans une note.

Aux Etats-Unis, les incertitudes persistent aussi autour de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) après le limogeage de la gouverneure Lisa Cook, qui devrait donner lieu à une longue bataille juridique, alors que les investisseurs attendent les données sur les créations d'emplois cette semaine afin d'affiner leurs scénarios de politique monétaire.

Les risques géopolitiques demeurent également à un haut niveau avec la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et la recherche d'un nouvel ordre mondial par la Chine.

Les variations d'indices devraient rester malgré tout restreintes lundi, Wall Street étant fermée pour la Fête du Travail.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a reculé de 0,20% à 45.544,88 points.

Le S&P-500 .SPX, plus large, a cédé 0,64% à 6.460,26 points au lendemain d'un record de clôture.

Le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,15% à 21.455,55 points.

Dell a chuté de près de 9%, une des plus fortes baisses du S&P 500, malgré le relèvement de ses perspectives annuelles, en raison du coût de fabrication jugé élevé de ses serveurs optimisés pour l'IA sur fond de concurrence accrue.

Nvidia a perdu de son côté 3,4%, sa troisième séance de baisse consécutive depuis la publication, mercredi dernier, de ses résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo perd 1,59%, plombée par les valeurs du secteur des puces qui plongent à la suite des fortes baisses dans le secteur à Wall Street vendredi.

En Chine, les indices évoluent en ordre dispersé après les PMI manufacturiers publiés dimanche et lundi tandis que Hong Kong est en forte hausse.

L'indice hongkongais Hang Seng progresse de 1,81%, le SSE Composite de Shanghai se renforce de 0,12%, le CSI 300 lâche 0,02%.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable lundi alors que les investisseurs attendant la publication des données sur les créations d'emplois pour le mois d'août afin d'affiner leurs anticipations de baisse des taux de la Fed.

Le dollar perd 0,07% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,23% à 1,1712 dollar, et la livre sterling 0,13% à 1,3520 dollar.

En Asie, le yen décline de 0,03% à 146,97 yens pour un dollar, le dollar australien prend 0,09% à 0,6544 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère baisse lundi avec les inquiétudes liées à l'augmentation de la production et aux conséquences des droits de douane américains sur la demande.

Le baril de Brent recule de 0,39% à 67,22 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,37% à 63,77 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 PMI final pour le secteur août 49,9 49,9

manufacturier

DE 07h55 PMI final pour le secteur août 49,9 49,9

manufacturier

EZ 08h00 PMI final pour le secteur août 50,5 50,5

manufacturier

GB 08h30 PMI final pour le secteur août 47,3 47,3

manufacturier

EZ 09h00 Taux de chômage juillet 6,2% 6,2%

