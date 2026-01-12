 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe attendue étale sur fond d'inquiétudes sur l'indépendance de la Fed
information fournie par AOF 12/01/2026 à 08:24

(AOF) - Les bourses européennes, qui ont fini dans le vert vendredi (+1,44% pour le CAC 40 au plus haut historique, et +0,53% pour le DAX 40 à Francfort), devraient faire preuve de prudence ce lundi à l’ouverture. Les investisseurs s’inquiètent de l’indépendance de la Fed après des déclarations de son président. Jerome Powell a indiqué que l’administration Trump le menaçait de poursuites pénales. Dans ces conditions, les places financières du Vieux-Continent sont attendues proches de l’équilibre ce matin. Le CAC 40 devrait débuter en légère baisse de 0,09%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie a annoncé la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions. La société a confié à un prestataire de services d'investissements, au terme d'un contrat conclu le 8 janvier, la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 2,2 millions d'actions sur une période de 10 jours débutant le 12 janvier prochain.

Ekinops

Le conseil d'administration d'Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises, annonce la nomination de Lionel Chmilewsky au poste de directeur général (CEO) du groupe a compter du 12 janvier 2026.

Exosens

Exosens a signé un contrat pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme un fournisseur de confiance au sein de la communauté des forces spéciales.

Viridien

Viridien a fait le point sur sa performance financière pour l'exercice 2025. Le groupe a généré une activité robuste et table sur un chiffre d'affaires des activités supérieur à 1,15 milliard de dollars, dont plus de 440 millions de dollars pour sa division Géosciences (+10% sur un an) et plus de 400 millions de dollars pour Earth Data.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité sera légère ce lundi, les investisseurs se concentreront à 10h30 sur l'indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier dans la zone euro.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la journée de vendredi en territoire positif. La séance a été marquée par la publication du rapport mensuel sur l’emploi qui a révélé la création d’un peu moins de postes que prévu en décembre, ce qui ne devrait toutefois pas modifier l’attitude de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire. Le Dow Jones a termine sur un gain de 0,48%, à 49 504,07 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 671,35 points, et de son côté, le S&P 500 a avancé de 0,65%, à 6 966,28 points.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank