L'Europe attendue étale sur fond d'inquiétudes sur l'indépendance de la Fed

(AOF) - Les bourses européennes, qui ont fini dans le vert vendredi (+1,44% pour le CAC 40 au plus haut historique, et +0,53% pour le DAX 40 à Francfort), devraient faire preuve de prudence ce lundi à l’ouverture. Les investisseurs s’inquiètent de l’indépendance de la Fed après des déclarations de son président. Jerome Powell a indiqué que l’administration Trump le menaçait de poursuites pénales. Dans ces conditions, les places financières du Vieux-Continent sont attendues proches de l’équilibre ce matin. Le CAC 40 devrait débuter en légère baisse de 0,09%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie a annoncé la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions. La société a confié à un prestataire de services d'investissements, au terme d'un contrat conclu le 8 janvier, la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 2,2 millions d'actions sur une période de 10 jours débutant le 12 janvier prochain.

Ekinops

Le conseil d'administration d'Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises, annonce la nomination de Lionel Chmilewsky au poste de directeur général (CEO) du groupe a compter du 12 janvier 2026.

Exosens

Exosens a signé un contrat pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme un fournisseur de confiance au sein de la communauté des forces spéciales.

Viridien

Viridien a fait le point sur sa performance financière pour l'exercice 2025. Le groupe a généré une activité robuste et table sur un chiffre d'affaires des activités supérieur à 1,15 milliard de dollars, dont plus de 440 millions de dollars pour sa division Géosciences (+10% sur un an) et plus de 400 millions de dollars pour Earth Data.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité sera légère ce lundi, les investisseurs se concentreront à 10h30 sur l'indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier dans la zone euro.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la journée de vendredi en territoire positif. La séance a été marquée par la publication du rapport mensuel sur l’emploi qui a révélé la création d’un peu moins de postes que prévu en décembre, ce qui ne devrait toutefois pas modifier l’attitude de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire. Le Dow Jones a termine sur un gain de 0,48%, à 49 504,07 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 671,35 points, et de son côté, le S&P 500 a avancé de 0,65%, à 6 966,28 points.