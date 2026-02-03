L'Europe attendue en hausse, entre rebond des métaux et résultats d'entreprises

(AOF) - Les principales places boursières européennes sont attendues en progression mardi à l'ouverture, soutenues par le rebond des métaux précieux et par l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et l'Inde. Après deux séances de nette correction, l'or se reprend de près de 3% à 4 888 dollars l'once, tandis que l'argent, en recul de 32% sur la période, progresse de 4% à 86 dollars l'once. Sur le front des entreprises, la publication des résultats se poursuit en Europe, avec notamment Publicis, Sartorius et Amundi, dont les performances du quatrième trimestre ont dépassé les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amundi

Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% à 1,86 MdEUR.

Air France-KLM

Air France-KLM annonce le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines pour une durée de quatre ans. En poste depuis juillet 2022, la dirigeante voit son mandat, initialement prévu jusqu'à l'Assemblée générale de 2026, prolongé afin d'assurer la continuité du plan de transformation de la compagnie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, avec des ajustements prévus au sein de l'équipe de direction des opérations.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs s'élèvent à 9,1 MEUR au 4ème trimestre 2025, en hausse de 20,9% par rapport au 4ème trimestre 2024. Cette hausse est liée principalement à la contribution des loyers de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4e), acquis fin juillet 2025. A périmètre constant, les revenus progressent de 5% à 7,9 MEUR du 4ème trimestre, portés par l'effet combiné de la hausse des indices de révision des loyers et des nouveaux baux signés.

Wavestone

Au troisième trimestre de son exercice 2025/26 (soit du 1er octobre au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires consolidé du groupe de conseil s'est établi à 247,1 MEUR, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024/25.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en janvier sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS en décembre sera dévoilé à 16h00.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,15% à 1,1816 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine et du mois de février sur une note positive dans un climat de prudence alimenté par le fort mouvement de vente sur les métaux précieux. Le CAC 40 a progressé de 0,67%, à 8 181 points, et l'EuroStoxx 50 de 1,04% à 6 009 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance du mois de février sur une note positive, soutenus par les valeurs liées à l'IA. Sur le front des statistiques, l'activité manufacturière américaine a renoué avec la croissance en janvier, une première depuis un an. L'entrée en vigueur samedi de la fermeture partielle de l'administration va notamment entraîner le report du très attendu rapport mensuel sur l'emploi, initialement programmé vendredi. Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 49 407 points et le Nasdaq de 0,56% à 23 592 points.