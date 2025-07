L'Europe attendue en hausse à l'ouverture

(AOF) - Au lendemain d’un repli, principalement dû à l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis jugé déséquilibré, les grands indices européens sont attendus en hausse. Les investisseurs vont se pencher sur les très nombreuses publications de résultats ou de chiffre d’affaires d’entreprises, tandis que l’actualité macro-économique sera essentiellement américaine avec des données sur l’emploi ou encore la balance commerciale. En attendant, selon les futurs sur indices, le CAC 40 est attendu en progression d’environ 0,50 % à l’ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a augmenté de 7,3%, à taux de change constants, à 14,02 milliards d'euros. Concernant les marges opérationnelles sur cette période, le groupe a réussi à confirmer le niveau de l'année dernière, avec un résultat opérationnel ajusté à 18,3% du chiffre d'affaires, à taux de change constants, malgré les vents contraires liés aux nouveaux droits de douane aux États-Unis. Il est en progression de 7,1% à taux de change constants à 2,53 milliards d'euros.

Orange

Orange a dévoilé ses résultats et a relevé son objectif de croissance d’Ebitdaal. Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires d’Orange a très légèrement progressé de 0,1 % sur une base comparable, à 9,942 milliards d’euros. Parallèlement, l’Ebitdaal s’est apprécié de 4,2 %, toujours en base comparable, pour s’élever à 3,195 milliards d’euros. Sur le premier semestre, les revenus sont en croissance 0,3 %, à 19,853 milliards d’euros, et l’Ebitdaal a augmenté de 3,8 %, à 5,675 milliards d’euros.

Rexel

Les ventes de Rexel s'élèvent à 9,77 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 1,6% en données comparables et à nombre de jours constants. La résilience de sa marge d'Ebita courant ajusté est de 5,8% sur ce semestre, en baisse de 29 points de base. " L'évolution de -29 points de base résulte d'une marge brute globalement stable (25% au premier semestre 2025, baisse de 1 point de base) et d'un ratio coûts opérationnels / ventes de -19,3%, en recul de 28 points de base par rapport au premier semestre 2024 ", précise le fournisseur de matériel électrique.

Vivendi/Bolloré

Bolloré SE a annoncé sa décision de former un recours devant la cour d’appel de Paris tendant à l’annulation de la décision de l’Autorité des marchés financiers du 18 juillet 2025 imposant le dépôt, sous six mois, d’une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi. " Cette décision de l’AMF est prise en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 avril 2025 contre lequel Bolloré SE et Vivendi SE ont formé des pourvois devant la Cour de cassation, dont l’audience a été fixée au 25 novembre 2025 " rappelle la holding.

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin, à 8h45, les investisseurs surveilleront les chiffres de la construction de logements en France le mois dernier.

Puis, à 14h30 aux États-Unis , il y aura la balance commerciale de juin, suivie à 15h de l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mai. Enfin, à 16h, toujours au pays de l'Oncle Sam, il y aura l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juin.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,11 %), il se négocie contre 1,1579 dollar.

Hier à Paris

Après un début de séance dans le vert, les places européennes ont finalement terminé en baisse. Si la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis est une bonne nouvelle qui va permettre de diminuer l’incertitude, beaucoup de spécialistes estiment que cet accord est déséquilibré et profite surtout à Washington. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé la journée en repli de 0,43 %, à 7 800,88 points, et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,35 %, à 5 333,65 points. À New York, les indices sont également prudents à l'image du Dow Jones qui grappille 0,04 %, à 44 921,08 points.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont fini la séance proche de leur point d’équilibre. Les investisseurs ont continué d’analyser l’accord commercial conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, tandis que les américains continuent de négocier avec la Chine. Les intervenants vont également devoir surveiller au cours des prochains jours les nombreuses publications d’entreprises, ainsi que la décision de la Fed sur sa politique monétaire programmée mercredi et d’autres données sur l’emploi et le PIB. Le Dow Jones a cédé 0,14%, à 44 837,56 points, alors que le Nasdaq a gagné 0,33%, à 21 178,58 points.