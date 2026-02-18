L’Europe attendue dans le vert, Carrefour trace sa route vers 2030

(AOF) - Les principales places européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, soutenues par l’espoir d’avancées vers un accord sur le nucléaire iranien. Côté statistiques, l’inflation en France sera suivie de près, mais les investisseurs gardent surtout les yeux sur l’indice PCE américain attendu vendredi. La saison des résultats se poursuit. Carrefour a par ailleurs dévoilé son plan à horizon 2030, avec une marge de ROC visée à 3,2% en 2028 puis 3,5% en 2030, et un recentrage sur la France, l’Espagne et le Brésil.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Le géant de la distribution a annoncé une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables, à 91,48 milliards d'euros, mettant en avant une amélioration de ses performances en France et en Espagne.

Emeis

Emeis indique avoir dépassé sa guidance 2025 avec un EBITDAR de 872 MEUR, en hausse de +19,2% à périmètre constant sur un an (contre une hausse comprise entre +15% et +18% attendue).

M6

Groupe M6 a dévoilé ses résultats annuels, marqués notamment par un résultat opérationnel courant consolidé en net repli de 11,8%, à 213,5 millions d’euros. De son côté, la marge est passée de 18,5% en 2024, à 17% en 2025. En parallèle, le chiffre d’affaires consolidé s’est affaissé de 4,2%, à 1,225 milliard d’euros, avec des revenus publicitaires qui reculent de 2,8% et des revenus non publicitaires en baisse de 10,5%. Enfin, le résultat net de la période attribuable au groupe a fondu de 28,6%, à 123,4 millions d’euros.

2CRSI

Le fabricant de serveurs haute performance signe un contrat d'envergure avec un client canadien pour le déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle sur le marché japonais.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en France pour le mois de janvier sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier seront publiées à 14h30 tout comme les commandes de biens durables pour le mois de décembre. La production industrielle américaine en janvier sera communiquée à 15h15 avant le compte rendu de la dernière réunion de la Fed à 20h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,1837 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note favorable. Ce mardi, le CAC 40 s'est adjugé 0,54% à 8 361 points et l'Euro Stoxx a gagné 0,77% à 6 024 points. A Wall Street, après avoir ouvert dans le rouge, les indices américains ont renversé la vapeur. Vers 17h45, le Nasdaq progresse de 0,08% et le Dow Jones de 0,27% alors que les craintes sur les effets de l'IA n'ont pas dit leur dernier mot.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé en légère hausse au terme d’une séance particulièrement calme sur le front des indicateurs économiques. Les investisseurs se tourneront vendredi vers la publication de l’indice d’inflation PCE de décembre, ainsi que vers de nouvelles statistiques sur la croissance américaine. Dans les valeurs, Warner Bros a progressé de plus de 2% après l’ouverture de discussions avec Paramount, qui le courtise depuis décembre, tout en réaffirmant sa préférence pour l’offre de Netflix. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 49 533 points et le Nasdaq a avancé de 0,10% à 22 578 points.