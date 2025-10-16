L'Europe attendue dans le rouge avant une nouvelle salve de résultats

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, au lendemain de la meilleure séance du CAC 40 depuis début mai, alors que les investisseurs analysent les risques commerciaux et attendent une nouvelle série de résultats d'entreprises.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture presque inchangée (+0,08%) pour le CAC 40 parisien, qui a pris 1,98% mercredi grâce à l'envolée du luxe. La séance dévrait en revanche commencer sur une baisse de 0,16% pour le Dax à Francfort et 0,18 le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait perdre 0,16% dans les premiers échanges.

Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note prudente, dans un contexte de va-et-vient douaniers entre Washington et Pékin et alors que la saison des résultats bat son plein avec les chiffres de groupes tels que Pernod Ricard et Nestlé, au programme de la journée.

Les marchés se sont par ailleurs montrés optimistes récemment quant à l'essor de l'IA et aux anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2025, ce qui, ajouté à certains signes d'apaisement des dernières tensions commerciales, permet aux investisseurs de reprendre leur souffle et de rééquilibrer leurs positions.

Les opérateurs s'attendent toujours à une nouvelle baisse de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, les 28 et 29 octobre, après l'abaissement d'un quart de point effectué le mois dernier, même si la fermeture partielle de l'administration fédérale au cours des deux dernières semaines a privé les investisseurs de données clés sur l'emploi et l'inflation, suivies de près par les responsables de la politique monétaire.

L'activité économique a peu évolué et l'emploi est resté globalement stable, même si davantage d'entreprises ont fait état de réductions d'effectifs, a déclaré mercredi la Fed dans son "livre beige", destiné à éclairer les réflexions des dirigeants de la banque centrale américaine avant leurs réunions de politique monétaire.

En France, au-delà des résultats, la session sera également attentive à la politique, même si le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait échapper ce jeudi à deux motions de censure du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI), qui seront examinées à partir de 07h00 GMT dans un hémicycle à l'atmosphère toujours éruptive.

A WALL STREET

Le S&P-500 et le Nasdaq ont fini mercredi en hausse avec la confirmation des bons résultats trimestriels des grandes banques américaines et les espoirs toujours suscités par l'essor de l'intelligence artificielle, mais le Dow Jones a terminé dans le rouge, en raison de la persistance des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones 0,04%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,40%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,66%.

EN ASIE

La plupart des Bourses asiatiques progressent jeudi dans la plupart des pays asiatiques, portées par le secteur des semi-conducteurs, dans le sillage de Wall Street la veille.

Au Japon, la Bourse de Tokyo a pris 1,27% à 48.277,74 points.

En Chine, en revanche, les marchés boursiers oscillent entre gains et pertes, affectés par les tensions commerciales.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai prend 0,04% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,16% vers 06h20 GMT.

La Bourse de Hong Kong perd 0,62%.

En Corée du Sud, le fabricant de semi-conducteurs Samsung Electronics a touché un niveau record jeudi grâce à l'optimisme des investisseurs concernant le secteur.

Le marché vient par ailleurs d'apprendre que la société taïwanaise TSMC, premier fabricant mondial de puces avancées pour l'IA, a enregistré une hausse de 39,1% de son bénéfice au troisième trimestre, ce qui dépasse largement les prévisions, même si les droits de douane américains pourraient peser sur ses perspectives.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,7 point de base à 4,0281%. Le deux ans cède 1,1 point de base à 3,4952%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille pour sa part 0,7 point de base à 2,5647%, tandis celui de l'OAT française à dix ans avance de 1,5 point à 3,3472%.

Le spread, ou écart de rendement entre l'obligation française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance ressort à 77,90 points de base, se maintenant sous la barre des 80 pb, alors que les concessions du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, sur la réforme des retraites semblent, du moins pour l'instant, l'éloigner de la censure.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,25% face à un panier de devises de référence, touché par les craintes de guerre commerciale sino-américaine et les paris de baisse des taux d'intérêt américains. L'euro gagne 0,15% à 1,1663 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent jeudi alors que le président américain a déclaré mercredi que l'Inde allait cesser d'acheter du pétrole à la Russie, son principal fournisseur, et que Washington allait ensuite tenter de convaincre la Chine de faire de même.

Le Brent prend 0,76% à 62,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,84% à 58,76 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a atteint jeudi un niveau record à 4.241,77 dollars l'once, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur les valeurs refuges dans un contexte de tensions commerciales, de fermeture du gouvernement fédéral américain et de paris accrus sur une baisse des taux d'intérêt.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)