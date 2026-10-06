L'Europe accélère, Paris aussi

Déjà dans le vert hier, les grands indices européens poursuivent sur leur lancée. Le CAC 40, qui a fait figure d'exception la veille avec un repli de 0,80%, se redresse et se rapproche des 7 900 points.

Le principal indice parisien progresse de 0,81%, à 7 898 points, à Francfort, le DAX 40 avance de 0,94% et à Londres, le FTSE 100 s'adjuge 0,99%.

La tendance est globalement soutenue par les bonnes performances de Wall Street hier soir, notamment du Nasdaq 100 qui s'est apprécié de 0,87%, signant un nouveau record historique. Les marchés profitent également d'une relative accalmie sur le marché obligataire où le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans recule très légèrement.

En ce qui concerne les matières premières, le prix du pétrole est en baisse. A New York, le WTI cède 1,51%, à 87,84 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 1,34%, à 98,79 dollars.

Pourtant, au Yémen, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont annoncé avoir frappé plusieurs cibles en Arabie saoudite, notamment l'aéroport international de Riyad, une raffinerie du géant pétrolier Aramco et d'autres sites dans le pays.

Du côté des statistiques

Les indicateurs dévoilés ce matin en Europe ont été décevants. En Allemagne, les commandes à l'industrie du mois d'août ont chuté de 10,6%, alors que les analystes tablaient sur un repli de seulement 0,9%. En France, la production industrielle sur la même période s'est affaissée de 0,3%, contre une prévision à 0,2%.

Dans la zone euro, les ventes au détail n'ont progressé que de 0,1% en août, les attentes étaient à 0,2%.

Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale américaine (14h30).

Sur le marché des devises, l'euro se reprend face au billet vert ( 0,23%) et se négocie contre 1,1242 dollar, après avoir touché, la veille, un plus bas depuis 17 mois face à la monnaie américaine.

Dans l'actualité des valeurs

En tête du CAC 40 on retrouve Stellantis qui progresse de 4,13%.

A l'inverse, Schneider Electric poursuit son repli et cède 3,54%, au lendemain d'une chute de 9,97%. Le titre continue d'être délaissé au lendemain de l'annonce du rachat de l'éditeur américain PTC pour 23,7 milliards de dollars, un prix jugé élevé par le marché.

Dans le rouge également, Renault cède 0,08%, après l'annonce du départ surprise de son directeur financier, Duncan Minto, moins de deux ans après sa prise de fonctions. Sa remplaçante, Carine Damois, en provenance de Michelin, prendra ses fonctions le 14 novembre.

De son côté, Medincell signe la meilleure performance du SBF 120 avec une envolée de 14,48%. Dans une note, Stifel juge imminente une décision positive importante des autorités sanitaires américaines.

Bien orienté également, Alstom grimpe de 5,41%. Le groupe a conclu un accord avec Vingroup au Vietnam sur 200 rames pour le métro d'Hanoï et a dressé un bilan globalement positif du premier semestre de son exercice 2026-2027.

Ailleurs en Europe, le laboratoire danois Genmab s'illustre avec un gain de 8,35% après des résultats de phase 3 très supérieurs aux attentes pour l'epcoritamab dans le lymphome diffus à grandes cellules B. Le traitement réduit de 51% le risque de progression ou de décès.

Le Britannique Clarkson s'apprécie de 7,08%. Le numéro un mondial des services maritimes anticipe un bénéfice sous-jacent avant impôt d'au moins 135 millions de livres pour l'exercice 2026, soit près de 20 millions de plus que le consensus.