L'euro retrouve un peu de tonus : le scénario d'une baisse d'un demi-point de la BCE s'éloigne

"Nous estimions qu'une réduction de 50 points de base en décembre nécessiterait des preuves d'un nouveau ralentissement économique ou d'une baisse plus rapide que prévu de l'inflation, ce qui n'a pas été le cas cette semaine. En fait, c'est plutôt le contraire" fait remarquer Barclays. La banque britannique maintient sa prévision d'un assouplissement monétaire de 25 points de base.

Les investisseurs ont en outre pris connaissance d'un rebond plus important que prévu de l'inflation en Allemagne en octobre. En données harmonisées, elle s'est élevée à 2,4% en rythme annuel contre 2,1% de consensus et après 1,8% en septembre.

(AOF) - Sous pression face au dollar ces dernières semaines en raison de la perspective d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, l'euro se reprend cet après-midi. La devise européenne gagne 0,42% à 1,0867 dollar. Réagissant à l’annonce d’une croissance de 0,4% du PIB de la zone euro, à comparer avec un consensus de 0,2%, Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, juge que la réduction de 50 points de base de la BCE, qui était prévue avec une probabilité de 50 % il y a deux semaines pourrait ne plus être d'actualité.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.