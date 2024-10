L'euro prend le chemin de la baisse en fin d'après-midi

(AOF) - Les statistiques américaines de 14h30 aux Etats-Unis ont créé de la volatilité sur les marchés des changes lors de leur publication. Une fois la "poussière retombée", la devise européenne s'est affaiblie, reculant de 0,120% à 1,0921 dollar. Très attendus, les chiffres de l'inflation ont dépassé les attentes. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, soit plus que le consensus de 3,2%, et à 0,3% en rythme mensuel, contre 0,2% de consensus.

"Après la révision à la hausse des prévisions de réduction des taux de la Fed à la suite du dernier rapport sur l'emploi, cette surprise à la hausse pourrait relancer le débat sur une pause potentielle", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

L'autre statistique du jour a également réservé une surprise. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 258 000 la semaine dernière, contre un consensus de 231 000, après 225 000 la semaine précédente.