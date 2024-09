L'euro ouvre la semaine en repli

(AOF) - L'euro s'affichait en recul de 0,42% à 1,1037 dollar ce lundi vers 17h00. A l'orée d'une semaine qui sera rythmée par l'inflation aux Etats-Unis (mercredi) et la décision de politique monétaire de la BCE (jeudi), les investisseurs ont pris connaissance ce jour du recul du moral des investisseurs dans la zone euro. L'indice Sentix a reculé pour le troisième mois consécutif en septembre et a touché son plus bas niveau depuis janvier. L'indice est passé de -13,9 en août à -15,4 en septembre, là où les analystes tablaient sur un rebond à -12,5.

"Le chaos politique et économique en Allemagne pèse lourdement sur l'ensemble de la zone euro", explique l'institut dans un communiqué.