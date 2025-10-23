L'euro est stable contre la dollar, la veille de l'inflation américaine

(AOF) - Soumis à la disette en matière de statistiques économiques en raison du shutdown, les économistes prendront connaissance vendredi des chiffres de l'inflation américaine au mois de septembre. En attendant, l'euro est stable à 1,1610 dollar. L'inflation est attendue à 3,1% en rythme annuel par le consensus, marquant ainsi une accélération par rapport à août, où elle s'était élevée à 2,9%. Hors énergie et alimentation, les prix à la consommation sont anticipés en augmentation de 3,1%, comme en août.
