L'euro en timide hausse avant les banques centrales

(AOF) - L'euro avance timidement de 0,06% à 1,65575 dollar dans l'attente de la décision de la Fed demain soir et de celle de la BCE, jeudi. "Le Conseil des gouverneurs de la BCE décidera très probablement de maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de jeudi", considère Felix Feather, économiste pour aberdeen. Puisque la décision sur les taux est quasiment acquise, il estime que l'attention se portera sur la façon dont elle sera présentée, et notamment sur tout indice concernant la trajectoire future de la politique monétaire".

"Christine Lagarde décrira probablement la politique monétaire comme bien positionnée, afin de laisser entendre que le Conseil ne voit pas d'urgence à modifier le cadre actuel", ajoute-t-il.