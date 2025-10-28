 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 215,27
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'euro en timide hausse avant les banques centrales
information fournie par AOF 28/10/2025 à 16:06

(AOF) - L'euro avance timidement de 0,06% à 1,65575 dollar dans l'attente de la décision de la Fed demain soir et de celle de la BCE, jeudi. "Le Conseil des gouverneurs de la BCE décidera très probablement de maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de jeudi", considère Felix Feather, économiste pour aberdeen. Puisque la décision sur les taux est quasiment acquise, il estime que l'attention se portera sur la façon dont elle sera présentée, et notamment sur tout indice concernant la trajectoire future de la politique monétaire".

"Christine Lagarde décrira probablement la politique monétaire comme bien positionnée, afin de laisser entendre que le Conseil ne voit pas d'urgence à modifier le cadre actuel", ajoute-t-il.

Banques centrales
Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank