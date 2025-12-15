 Aller au contenu principal
L'euro bien orienté avant la BCE
information fournie par AOF 15/12/2025 à 16:27

(AOF) - L'euro démarre la semaine sur une note positive, progressant de 0,23%, à 1,1764 dollar. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de la hausse de la production industrielle dans la zone euro en octobre, de l'ordre de 0,8%, contre une progression de 0,2% en septembre. Le grand rendez-vous de cette semaine se tiendra jeudi avec la décision de politique monétaire de la BCE, la dernière de l'année.

"Le narratif dominant est que le cycle de baisse des taux touche à sa fin et que la dynamique de croissance européenne repose désormais largement sur la politique budgétaire", soutient Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac, ajoutant que " l'économie de la zone progresse dans la bonne direction, mais une politique monétaire plus restrictive pourrait se profiler à moyen terme".

