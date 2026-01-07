L'euro à l'équilibre face au dollar

(AOF) - L'euro grapille 0,05% à 1,1692 dollar vers 17h10 ce mercredi alors que l'inflation en zone euro a ralenti comme prévu en décembre, à 2%, contre 2,1% le mois précédent. "Ce léger repli de l’inflation sous-jacente pourrait introduire une tonalité plus accommodante dans le discours de la BCE à l’avenir", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, La prochaine réunion politique monétaire de la BCE, la première de 2026, est fixée au 5 février prochain.
A lire aussi
-
Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite
-
Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite
-
Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer