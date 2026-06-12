L'euphorie gagne l'Europe boursière sur fond d'accord imminent américano-iranien

Les marchés actions européens évoluent en nette hausse vendredi, les investisseurs saluant le regain d'espoir autour d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran tout en ayant les yeux rivés sur l'introduction en Bourse ce jour à Wall Street de SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Peu avant 12h00, le CAC 40 s'adjuge 2,10% à 8 373 points. L'Euro Stoxx 50 avance de 2,10%. Londres et Francfort progressent respectivement de 1,18% et de 1,88%.

Après avoir menacé hier de s'emparer de sites pétroliers iraniens, Donald Trump a finalement renoncé à lancer de nouvelles frappes contre Téhéran. Le président américain a même affirmé que Washington et l'Iran étaient parvenus à un accord-cadre, dont la signature pourrait intervenir en Europe dès ce week-end.

"Dans un nouveau revirement, le président Trump a annulé les frappes militaires prévues contre l'Iran et a déclaré qu'un accord pourrait être signé dès ce week-end, provoquant un fort retournement sur l'ensemble des classes d'actifs", soulignent les analystes de Saxo.

Selon eux, les marchés ont rapidement intégré une réduction de la prime de risque géopolitique, entraînant un recul marqué des cours du pétrole, une progression des actions et de l'or, ainsi qu'une détente des rendements obligataires et un affaiblissement du dollar.

Les stratèges de la banque danoise invitent toutefois à la prudence. "Après plus d'une trentaine d'annonces similaires au cours des derniers mois, les investisseurs se montrent de plus en plus prudents avant de prendre ces déclarations au pied de la lettre", observent-ils.

Ils rappellent également que la réaction de Téhéran demeure l'élément déterminant. L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a rapporté jeudi que les autorités n'avaient pas encore approuvé le texte d'un éventuel accord avec les Etats-Unis, citant une source anonyme, tandis que plusieurs points de blocage subsisteraient dans les négociations.

Des valeurs en mouvement

En conséquence, les cours de l'or noir reculent de plus de 2%, le baril de Brent revenant aux alentours de 86,70 dollars, ce qui pèse sur les valeurs du secteur énergétique. A Paris, TotalEnergies abandonne plus de 4%, tandis que Maurel & Prom recule de près de 6%. A Londres, Shell et BP évoluent également en nette baisse.

A l'inverse, les valeurs les plus sensibles à la baisse des coûts énergétiques et à l'amélioration des perspectives économiques profitent du regain d'optimisme. Air France-KLM s'adjuge ainsi plus de 9% et prend la tête du SBF 120.

D'autre part, le séance est plus compliquée pour Exail Technologies qui chute de 16%. Le spécialiste de la robotique civile et militaire est en désaccord avec Intermediate Capital Group concernant les modalités de sortie du fonds britannique de sa filiale Exail Holding. Cette situation pourrait accroître les besoins de refinancement du groupe.

Adyen figure parmi les principales progressions de l'Euro Stoxx 50. La fintech néerlandaise gagne près de 5% après avoir annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir la plateforme de facturation d'entreprise Orb pour un montant de 335 millions de dollars.

A l'issue de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext a annoncé l'entrée d'Abivax, d'Ipsen et de Soitec dans les indices CAC Next 20 et CAC Large 60, en remplacement d'ADP, de Gecina et de Valeo. Dans le même temps, Maurel & Prom et Mersen intégreront le SBF 120, tandis qu'Elior Group et Nexity en sortiront. Ces changements prendront effet le 19 juin après la clôture des marchés.

Sur le front macroéconomique, l'inflation française s'est accélérée en mai à 2,4% sur un an, selon les données définitives publiées par l'Insee. En avril, la hausse des prix à la consommation s'était établie à 2,2%.

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en avril, enregistrant sa première baisse mensuelle depuis août dernier.

Les investisseurs resteront attentifs à l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de juin aux Etats-Unis qui sera dévoilé à 16h00.

Sur le marché des changes, l'euro glane 0,07% à 1,1583 dollar.