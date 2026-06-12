information fournie par Boursorama avec AFP • 12/06/2026 à 13:15

Le DG d'Air France-KLM entretient le suspense sur le futur nom du groupe

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith a entretenu le suspense vendredi sur le futur nom du groupe de transport aérien, qui va intégrer une compagnie de plus, la scandinave SAS.

"Nous plaisantons tout le temps au sein d'Air France-KLM sur les quelques noms potentiels que nous pourrions avoir", a-t-il déclaré lors du Paris Air Forum.

Interrogé sur la possibilité d'être rebaptisé The Blue Group, comme le laissent entendre des informations de presse, M. Smith a démenti. "Ce n'est pas vrai", a-t-il répondu.

Le nouveau nom ne devrait pas, quoi qu'il arrive, faire l'objet d'une publicité auprès des voyageurs.

"Nous tâchons de maintenir la marque loin des consommateurs autant que possible, de sorte que ces consommateurs se concentrent sur les marques de chaque compagnie, KLM, Air France, Transavia, et bientôt SAS", a expliqué le PDG du groupe franco-néerlandais.

Air France-KLM attend le feu vert des régulateurs pour prendre courant 2026 une part de 60,5% dans SAS, dont il détient actuellement 19,9%.

Le groupe est par ailleurs candidat pour le rachat de parts dans TAP Air Portugal, en cours de privatisation.

M. Smith a expliqué vendredi que l'intérêt était d'obtenir une position privilégiée dans l'une des deux grandes plateformes aéroportuaires de la péninsule ibérique, Lisbonne, tandis que l'autre, Madrid, est celle d'Iberia, filiale du concurrent IAG (qui regroupe British Airways, Vueling et d'autres).

Air France-KLM est à la lutte avec un autre rival, l'allemand Lufthansa, qui lorgne lui aussi TAP et sa position stratégique entre Europe et Amérique du Sud.

"Il y a trois groupes européens et deux +hubs+ sur la péninsule ibérique. L'un d'entre eux va se retrouver sans partenaire. Donc pour nous c'est très important", a souligné M. Smith.