L'IA est utilisée par deux Français sur trois mais reste une "menace" pour la majorité d'entre eux, selon un sondage

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

L'usage de l'IA est particulièrement répandu chez les 18-34 ans, les habitants des grandes métropoles, les cadres et les étudiants.

Une menace ? Une révolution ? Une chance ? L'intelligence artificielle fait en tout cas son chemin dans les habitudes des Français. Selon un sondage Elabe* publié ce vendredi 12 juin et réalisé pour la région Hauts-de-France, près de deux Français sur trois (65%) l'utilisent désormais.

Selon l'enquête, dévoilée lors du sommet "IA avec nous" à Lille, 44% des Français considèrent que l'IA constitue "une vraie révolution, comme a pu l'être Internet". En même temps, 54% des personnes interrogées perçoivent l'IA d'abord comme une menace, mais ce jugement varie selon les catégories de population. Chez les 18-24 ans, 73% considèrent ainsi que l'IA représente d'abord une chance. C'est également le cas de 59% des cadres, contre seulement 37% des ouvriers.

L'usage de l'IA est particulièrement répandu chez les 18-34 ans (87%), les habitants des grandes métropoles (71%), les cadres (86%) et les étudiants (76%). À l'inverse, près d'une personne sur deux âgée de 50 ans ou plus (46%) n'utilise pas l'IA, tout comme 42% des habitants des zones rurales et 44% des ouvriers. Toutefois, 42% des Français jugent qu'elle est utile dans certaines situations mais qu'ils pourraient facilement s'en passer. Seuls 4% considèrent qu'elle est devenue indispensable dans leur vie quotidienne.

46% des Français souhaitent "fortement réguler" le développement de l'IA

Dans le secteur de la santé, quatre Français sur dix disent avoir déjà utilisé un outil d'IA pour des questions de santé ou de bien-être (75% chez les 18-34 ans). Dans le monde professionnel, une majorité (56%) estime que l'IA améliorera la productivité et l'efficacité au travail, mais 66% pensent qu'elle détériorera le marché de l'emploi. Pour l'élection présidentielle de 2027, 42% des personnes interrogées envisagent d'y avoir recours. Un tiers pourrait s'en servir pour se renseigner sur les programmes et les propositions des candidats, tandis que 13% déclarent qu'ils pourraient lui demander pour qui voter.

Enfin, près de la moitié (46%) souhaitent "fortement réguler" le développement de l'IA, même si cela devait ralentir l'innovation. Seuls 10% estiment qu'il ne faut pas pour l'instant la réguler.

* Ce sondage a été réalisé en ligne les 1er et 2 juin auprès de 1.503 personnes représentatives des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.