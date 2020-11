Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ethiopie dit progresser au Tigré, 10.000 prisonniers disparus Reuters • 16/11/2020 à 08:19









ADDIS-ABEBA, 16 novembre (Reuters) - Les autorités éthiopiennes accusent les forces du Tigré d'avoir emmené 10.000 prisonniers en fuyant une ville reprise par les forces gouvernementales dans cette région du nord du pays. "Alors que la milice du TPLF était vaincue à Alamata, ils ont fui en emmenant environ 10.000 prisonniers", a déclaré dimanche soir le gouvernement éthiopien dans un message sur Twitter, en référence au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui dirige cette région. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces accusations, l'accès au Tigré étant limité et les communications coupées pour l'essentiel. Les dirigeants du Tigré n'ont eux-mêmes pas commenté les événements survenus à Alamata, une localité située à environ 120 km de Mekelle, la capitale régionale, près de l'Etat d'Amhara. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a lancé le 4 novembre une campagne militaire au Tigré, un Etat d'environ cinq millions d'habitants près du Soudan et de l'Erythrée. Il accuse les dirigeants locaux d'avoir attaqué les troupes fédérales. Ce conflit, qui a fait des centaines de morts des deux côtés, menace de déstabiliser la Corne de l'Afrique. Les forces du Tigré ont tiré samedi des roquettes en territoire érythréen, une initiative dénoncée par le responsable de l'Afrique au sein du département d'Etat américain, Tibor Nagy, qui l'a qualifiée d'"effort pour internationaliser le conflit". Debretsion Gebremichael, le président du Tigré, accuse l'Erythrée d'avoir envoyé des blindés et des milliers de militaires dans sa région en appui à l'offensive gouvernementale éthiopienne. Le ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh Mohammed, a déclaré la semaine dernière à Reuters que son pays n'était pas impliqué dans le conflit. Au moins 20.000 Ethiopiens ont fui les combats et se sont réfugiés au Soudan, ont déclaré les Nations unies dimanche. (Giulia Paravicini version française Bertrand Boucey)

