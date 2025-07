L’Ethereum s'offre un rattrapage par rapport au Bitcoin

(AOF) - Si le bitcoin a enregistré un nouveau plus haut historique à plus de 123 000 dollars lundi, l’Ethereum n’est toujours pas parvenu à dépasser son record d’un peu plus de 4105 dollars de décembre 2024. Pour autant, l’Ethereum gagne environ 20% depuis le début de la semaine à 3595,57 dollars et a connu un nouvel accès de hausse dans la nuit. Hier, la Chambre des représentants a voté en faveur d’un projet de loi dotant les États-Unis d’un cadre réglementaire plus clair pour les cryptomonnaies et favorable à cette industrie.

Selon le Wall Street Journal, il établit des normes pour les stablecoins, définit des règles pour les échanges de crypto-monnaies et interdit les monnaies numériques des banques centrales. Ce projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat.