L'ETF saoudien augmente alors que le royaume ouvre ses marchés à tous les investisseurs

6 janvier - ** Le fonds iShares MSCI Arabie Saoudite KSA.P , coté aux États-Unis, a progressé de 2,9 % à 37,04 dollars dans les transactions de pré-marché

** La bourse saoudienne déclare que le pays ouvrira ses marchés financiers à tous les investisseurs financiers à partir du 1er février

** Le fournisseur d'indices MSCI a classé l'Arabie saoudite comme un marché émergent dans son rapport annuel pour 2025, citant les améliorations requises en matière d'ouverture à la propriété étrangère et d'infrastructure de marché ** L'ETF a chuté de près de 11 % en 2025 - sa plus grande perte annuelle jamais enregistrée - en raison de l'effondrement des prix du pétrole brut, un produit d'exportation clé du pays