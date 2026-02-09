L’ETF Dividend Leaders de VanEck atteint 6 milliards d’euros

(AOF) - Les actions à dividendes de qualité connaissent un essor comme en témoigne la croissance du VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF : après avoir franchit le cap du milliard d’euros d’encours en octobre 2024, il a vu ses actifs sous gestion dépasser les 6 milliards d’euros, une multiplication par six en un peu plus d’un an seulement.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF sélectionne les 100 actions mondiales affichant les rendements de dividendes les plus élevés et les pondère en fonction du montant total des dividendes versés.

Le dividende actuel par action ne doit pas être inférieur à celui versé il y a cinq ans, les dividendes doivent avoir été versés au cours des 12 derniers mois, et la pondération de chaque action est plafonnée à 5%, tandis que la pondération par secteur est limitée à 40%.

L'accent mis sur des rendements de dividendes élevés peut entraîner des risques de concentration et comporte le risque que les dividendes soient réduits ou suspendus.

L'ETF réplique le Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

Pour cet indice, la société de recherche Morningstar identifie 100 actions issues du vaste univers des actions des marchés développés. Outre des critères stricts relatifs à la politique de dividendes des entreprises, aux prévisions de distributions futures et à la liquidité des actions, des filtres ESG sont également appliqués afin d'exclure, par exemple, les violations du Pacte mondial des Nations unies et l'implication dans des produits controversés.

Toutefois, l'ETF n'a pas pour objectif d'investissement des placements durables. La focalisation sur des actions à dividendes élevés peut conduire à une pondération accrue de certains secteurs ou pays, amplifiant ainsi à la fois les opportunités et les risques.