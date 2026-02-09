Villeroy quittera son poste de gouverneur de la Banque de France en juin

Le gouverneur de la banque centrale française, Villeroy de Galhau, tient une conférence de presse sur l'état de l'économie

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé lundi qu'il quitterait son poste début juin, soit un peu ‍plus d'un an avant la fin de son mandat.

François Villeroy de Galhau, 66 ans, quittera ses fonctions afin de prendre la présidence de la Fondation Apprentis d’Auteuil, précise-t-il dans un communiqué, une décision ‌prise "en toute indépendance personnelle".

"Le délai d'ici début juin est suffisant pour organiser paisiblement ma succession, selon les règles prévues par la loi de la République", dit-il, ajoutant avoir informé Emmanuel ​Macron, les autorités gouvernementales et la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), dont il est ⁠membre du conseil des gouverneurs, "il y a quelques jours".

Son départ, théoriquement prévu en octobre 2027, permettra à Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection présidentielle, ⁠alors que, selon de nombreux sondages, ‍les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, se ⁠placent haut dans les intentions de vote.

LA BCE PERD SON ANCRAGE POLITIQUE

Avec le départ de François Villeroy de Galhau, la BCE perd l'un des plus fervents défenseurs d'une politique monétaire accommodante.

Sur le réseau ​social Bluesky, le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure a salué "l’engagement et le sens du service de François Villeroy de Galhau, qui a accompagné notre économie dans des années de profondes ⁠transformations".

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a fait part dans un communiqué de ​son "grand respect" pour François Villeroy de Galhau et salué "son réalisme, allié à ​de fortes convictions et ​à une vision européenne".

Beaucoup des gouverneurs de la Banque de France ont occupé des fonctions au Trésor, ​qui traite bon nombre des questions les plus ⁠sensibles au sein du ministère français des Finances.

Deux sources ont déclaré à Reuters que l'actuel directeur général du Trésor, Bertrand Dumont, ou l'ancien directeur Emmanuel Moulin seraient de bons candidats. La seconde sous-gouverneure à la Banque de France Agnès Benassy-Quéré ou l'ancien responsable politique de la BCE Benoît Coeuré, qui ont tous ‌deux occupé des fonctions au Trésor, sont également des candidats possibles.

L'ancienne économiste en chef de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Laurence Boone, actuellement à la banque espagnole Santander, est aussi considérée comme une candidate potentielle, ont déclaré les deux sources.

La nomination d'un nouveau gouverneur devra être approuvée par les parlementaires des commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

(Reportage Leigh Thomas, avec Michel ‌Rose, rédigé par Kate Entringer)