L'Etat néerlandais va encore réduire sa participation dans ABN Amro
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:11

(Zonebourse.com) - ABN Amro a annoncé mardi que le gouvernement néerlandais l'avait informé de son intention de réduire encore sa participation dans la banque, qui va être ramenée à environ 20%.

Depuis quelques mois, l'Etat néerlandais, qui détient actuellement 30,5% du capital, n'a cessé d'alléger ses parts au sein de l'établissement financier, qui avait été nationalisé au plus fort de la crise financière de 2008 avant de faire son retour en Bourse en 2015.

Cette annonce intervient alors que Marguerite Bérard, la nouvelle directrice générale du groupe, doit présenter le 25 novembre prochain un plan stratégique qui pourrait se traduire par d'importantes réductions de coûts et suppressions de postes.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action ABN Amro cédait 1,5% dans le sillage de ce placement, signant la plus forte baisse d'un indice AEX en hausse de 0,3%.

