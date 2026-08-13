L'État indien du Tamil Nadu signe des accords portant sur 1,58 milliard de dollars de nouveaux projets menés par des investisseurs étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source citée au paragraphe 1; ajout de précisions tout au long du texte) par Praveen Paramasivam

L'État indien du Tamil Nadu a annoncé avoir signé des accords d'une valeur de 150,5 milliards de roupies (1,58 milliard de dollars) portant sur 16 nouveaux projets menés par des investisseurs étrangers, dont le groupe français Saint-Gobain et le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer, dans le cadre d'une vaste campagne d'investissement.

Le gouvernement de l’État a signé jeudi 97 accords d’une valeur totale de 674,52 milliards de roupies dans divers secteurs, qui permettront de créer plus de 100 000 emplois et comprennent aussi bien des investissements réalisés par des entreprises indiennes que des extensions d’installations existantes.

Il s’agit du premier forum sur l’investissement depuis que l’acteur devenu homme politique Joseph Vijay a mis fin, en mai, à un duopole vieux de plusieurs décennies entre les deux principaux partis pour devenir ministre en chef . Son administration cherche à attirer davantage d’entreprises dans cet État, premier centre industriel de l’Inde.

Parmi ces projets figure un investissement de 20 milliards de roupies du groupe de construction Saint-Gobain SGOB.PA , destiné à la construction d’une nouvelle usine et à l’extension de son site de Kanchipuram. L’entreprise allemande Daimler India Commercial Vehicles investira également 40 milliards de roupies pour agrandir son usine de Chennai.

Le joaillier indien Titan TITN.NS s'est engagé à investir 10 milliards de roupies pour développer ses activités, tandis que le fabricant de vêtements sri-lankais MAS Holdings investira 8,8 milliards de roupies.

Reuters a rapporté cette information plus tôt dans la journée de jeudi, citant une source gouvernementale.

Parmi les autres investisseurs figurent le groupe Hinduja, la start-up spatiale Agnikul Cosmos et le constructeur de motos électriques Ultraviolette.

Chennai, la capitale de cet État du sud, souvent surnommée la “Détroit del’Inde”, est un pôle industriel majeur qui accueille des usines exploitées par Hyundai HYUN.NS , le groupe Renault et TVS Motor TVSM.NS , ainsi que des fournisseurs d’Apple AAPL.O tels que Foxconn et Tata Electronics.