L'État de New York approuve le permis pour le projet de gazoduc Williams NESE dans l'État de New York, le New Jersey et la Pennsylvanie
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 19:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs environnementaux de l'État de New York ont approuvé vendredi un permis d'eau pour le projet de gazoduc Northeast Supply Enhancement de la société énergétique américaine Williams Cos WMB.N , longtemps retardé et controversé, dans l'État de New York, le New Jersey et la Pennsylvanie .

Le projet est controversé en partie parce qu'il a été rejeté par les régulateurs environnementaux de New York et du New Jersey et annulé par Williams avant que le président américain Donald Trump ne cherche à le relancer.

