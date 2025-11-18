 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 13:29

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Axalta Coating Systems, résultats de Home Depot, précisions sur Nvidia,)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,69% pour le Dow Jones .DJI , de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,60% pour le Nasdaq.

* HOME DEPOT HD.N a revu mardi à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, l'incertitude économique liée aux droits de douane ayant freiné la demande dans les projets de rénovation et de bricolage. L'action Home Depot abandonne 2,2% en avant-Bourse.

WALMART WMT.N et TARGET TGT.N doivent également publier leurs résultats cette semaine, qui devraient fournir des indications clés sur la santé du consommateur américain.

* NVIDIA NVDA.O - Le titre du géant des puces électroniques, qui a perdu 1,82% lundi, recule encore de près de 1% en avant-Bourse mardi, sur fond d'inquiétude croissante quant à une éventuelle une bulle spéculative dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le groupe publiera mercredi soir ses résultats trimestriels.

Les grandes valeurs de la "tech" sont en repli en avant-Bourse, AMAZON AMZN.O étant indiqué en baisse de 1,5%, tandis qu'ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et BROADCOM AVGO.O devraient ouvrir dans le rouge.

* ALPHABET GOOGL.O - Le directeur général d'Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré lors d'un entretien diffusé mardi qu'aucune entreprise ne sortirait indemne d'un effondrement du rallye autour des valeurs liées à l'IA, dont les valorisations élevées et les investissements colossaux alimentent les craintes d'une bulle spéculative.

La maison mère de Google a par ailleurs gagné 3,11% lundi, touchant des niveaux record, après que BERKSHIRE HATHAWAY

BRKa.N a annoncé avoir pris une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société.

* AMAZON AMZN.O et MICROSOFT MSFT.O - La Commission européenne a lancé trois enquêtes sur les services d'informatique dématérialisée ("cloud computing") fournis par les deux groupes américains, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des géants technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables. Amazon cède 1,5% et Microsoft 1,3% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - L'iPhone a représenté un quart des smartphones vendus en Chine en octobre, avec une augmentation des ventes de 37% par rapport à l'année précédente grâce à la forte demande pour la série iPhone 17, selon les données publiées mardi par le cabinet Counterpoint.

Apple avait atteint ce niveau de part de marché en Chine pour la dernière fois en 2022, lorsque la concurrence dans le segment haut de gamme était moins intense.

* GLOBAL FOUNDRIES GFS.O - Le fabricant de puces a annoncé lundi avoir acquis Advanced Micro Foundry (AMF), basé à Singapour et spécialisé dans la photonique sur silicium, un domaine en pleine expansion utilisé dans les centres de données et les ordinateurs quantiques.

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - La Securities and Exchange Commission(SEC), le gendarme boursier américain, a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait mettre moins l'accent sur la surveillance des entreprises proposant des services liés aux crypto-actifs dans le cadre de ses priorités pour l'examen des sociétés de Wall Street pour l'exercice fiscal en cours.

Le bitcoin BTC= est par ailleurs passé mardi sous la barre des 90.000 dollars pour la première fois en sept mois et effacé tous ses gains depuis le début de l'année, signe que l'appétit des investisseurs pour le risque s'amenuise sur les marchés financiers.

* BLACKROCK BLK.N - Le département américain de la Justice enquête sur un groupe d'entreprises de télécommunications après que la branche de crédit privé de BlackRock, HPS Investment Partners, a déclaré leur avoir prêté plus de 400 millions de dollars garantis par des créances qui semblent être fausses, a rapporté lundi le Financial Times.

* AXALTA COATING SYSTEMS AXTA.N - Akzo Nobel

AKZO.AS , le fabricant de la peinture Dulux, a

annoncé

mardi son intention d'acquérir le fabricant de peinture Axalta Coating Systems dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars (21,56 milliards d'euros). Axalta bondit de 8,2% en avant-Bourse.

* CLEARWATER ANALYTICS CWAN.N - La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir le fournisseur de logiciels, ont déclaré lundi des sources proches du dossier. Cette initiative fait suite aux informations publiées la semaine dernière concernant une offre conjointe lancée par Permira et Warburg Pincus pour le rachat du groupe américain.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

