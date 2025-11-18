Roblox introduit la vérification d’âge pour accéder à sa messagerie

La plateforme de jeux Roblox va imposer à ses utilisateurs de vérifier leur âge via un logiciel de reconnaissance faciale avant de pouvoir discuter avec d’autres joueurs, a déclaré un dirigeant du groupe, dans le but de réduire les interactions entre mineurs et adultes sur la plateforme.

Cette mesure intervient alors Roblox est sous le feu des critiques, accusé de ne pas protéger suffisamment ses jeunes utilisateurs contre les prédateurs et l’exploitation sexuelle.

Aux États-Unis, le groupe fait l'objet de poursuites de la part des procureurs généraux au Texas, au Kentucky et en Louisiane, ainsi que de plaignants privés, pour des questions liées à la sécurité des enfants.

Les joueurs devront prendre un "selfie", qui servira à estimer leur âge, a expliqué Matt Kaufman, responsable de la sécurité chez Roblox. Les utilisateurs seront ensuite répartis par tranches d’âge. Ils ne seront autorisés à communiquer qu'avec d'autres utilisateurs appartenant au groupe d'âge qui leur a été attribué, par exemple les 9-12 ans ou les 13-15 ans.

Le dispositif sera déployé en décembre en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, avant d’être étendu à d’autres pays en janvier. L'Australie a adopté l'an dernier une loi interdisant aux utilisateurs de moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux mais Roblox n’est pas concerné par cette réglementation.

Roblox comptait en moyenne 151,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre, selon un document publié en octobre. La plateforme figure parmi les destinations en ligne les plus populaires auprès des enfants.

(Rédigé par Courtney Rozen, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)