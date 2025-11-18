Turbulences dans le nuage : l'UE pourrait durcir la régulation des géants du cloud

Amazon Web Services (AWS) domine le marché du "cloud" avec Microsoft Azure et Google Cloud. ( AFP / RONNY HARTMANN )

Secousses à venir dans le cloud? L'Europe pourrait soumettre les deux plus gros opérateurs mondiaux, Amazon et Microsoft , à des règles renforcées, et réfléchit à muscler son arsenal pour mieux contrôler ce secteur crucial pour toute l'économie, comme l'ont montré des pannes retentissantes.

La vice-présidente de la Commission europénne chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a annoncé lors d'une conférence à Berlin l'ouverture de deux enquêtes qui visent à établir si Amazon Web Services et Microsoft Azure, numéros un et deux du secteur, doivent être soumisses aux obligations du règlement européen sur les marchés numériques (DMA).

Le DMA est une loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques, via des règles et des contrôles renforcés.

Texte phare de l'arsenal juridique européen en matière de numérique, il prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cas d'infraction, et même 20% en cas de récidive.

Le cloud, réseau mondial de serveurs, de base de données et de logiciels connectés, est devenu l'épine dorsale de l'informatique mondiale sur laquelle repose une très large part de l'économie et de services du quotidien.

Au niveau mondial, ce marché est dominé par un trio de géants Américains : Amazon Web Services (AWS) détenait 30% des parts au deuxième trimestre 2025, suivi par Microsoft Azure (20%) et Google Cloud (13%), selon le cabinet Synergy Research Group.

Cette forte concentration, ainsi que plusieurs pannes majeures qui ont démontré ces derniers mois la vulnérabilité des clients en cas de dysfonctionnement de ces plateformes, nourrissent des appels à une plus forte régulation du secteur en Europe.

- Pannes majeures -

En octobre, AWS et Microsoft avaient subi coup sur coup des pannes mondiales qui avaient bloqué ou perturbé l'activité d'une longue liste d'entreprises et applications, illustrant la dépendance mondiale à l'égard des infrastructures et des programmes déployés par les géants américains.

La Commission s'est donnée douze mois pour conclure ses enquêtes.

Les deux groupes, eux, espèrent bien que leurs services cloud pourront échapper à ces contraintes supplémentaires, qu'ils jugent contreproductives pour leurs clients.

Selon un porte-parole d'AWS, l'enquête de la Commission devrait démontrer "que le secteur de l'informatique à distance est extrêmement dynamique, offrant aux entreprises un vaste choix, des innovations sans précédent et des coûts réduits", et que soumettre des opérateurs de cloud au DMA risquerait "de brider le progrès et de faire grimper les coûts pour les entreprises européennes".

Microsoft est "prêt à contribuer à l'enquête de la Commission européenne", a souligné de son côté le groupe de Redmond, tout en assurant lui aussi que le secteur est déjà "innovant, hautement compétitif et un accélérateur de croissance pour toute l'économie".

Amazon et Microsoft sont déjà soumis au DMA au titre d'autres activités, Amazon Marketplace (service qui permet à des vendeurs tiers de proposer leurs produits sur Amazon) et le réseau professionnel LinkedIn.

En outre, la Commission a ouvert mardi une troisième enquête pour voir si les règles du DMA suffiraient à réguler efficacement les acteurs du cloud, ou s'il est nécessaire de les adapter pour tenir compte des spécificités du secteur.

Par ailleurs, elle a justifié l'exclusion de Google Cloud du champ de ses investigations en invoquant sa part de marché réduite en Europe.

"Notre analyse préliminaire montre que Google joue un rôle moins important sur notre marché que les deux autres groupes sur lesquels nous enquêtons", a expliqué à la presse Thomas Regnier, porte-parole chargé des questions numériques.