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L’État belge étudie le rachat des activités nucléaires d’ENGIE et Electrabel
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:01

L’État belge, l'énergéticien français ENGIE ENGIE.PA et sa filiale Electrabel ont annoncé jeudi la signature d’une lettre d’intention ouvrant des négociations exclusives en vue d’une potentielle reprise par la Belgique de l’ensemble des activités nucléaires d’ENGIE et d'Electrabel dans le pays.

Selon un communiqué, la transaction envisagée couvrirait l’intégralité du parc nucléaire, composé de sept réacteurs, le personnel concerné, toutes les filiales nucléaires, ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations de démantèlement et de déclassement.

Les parties visent la conclusion d’un protocole d’accord d’ici au 1er octobre 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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