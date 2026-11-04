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L'État belge et Engie reportent au 12 décembre la conclusion des Heads of Terms
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:11

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Engie SA ENGIE.PA :

* L’ÉTAT BELGE ET ENGIE ONT CONVENU DE SE DONNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE POUR LA CONCLUSION DES HEADS OF TERMS

* LES PARTIES SE DONNENT DONC UN DÉLAI MAXIMUM D’UN MOIS SUPPLÉMENTAIRE

* DES DIVERGENCES SIGNIFICATIVES SUBSISTENT TOUTEFOIS, NOTAMMENT SUR LA VALORISATION DE LA TRANSACTION

Texte original [https://tinyurl.com/5cjbvjk5]

Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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