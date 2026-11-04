L'État belge et Engie reportent au 12 décembre la conclusion des Heads of Terms

information fournie par AFP • 04.11.2026 • 18:52 •

Inass Touloub, retrouvée en 1987 au bord de l'A10, portait des "lésions partout", a déclaré mercredi une experte au procès des parents, où la diffusion des photos du corps martyrisé de la fillette a provoqué un malaise de la mère et la suspension de l'audience. ... Lire la suite