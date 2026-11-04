L'État belge et Engie reportent au 12 décembre la conclusion des Heads of Terms

Engie SA ENGIE.PA :
* L’ÉTAT BELGE ET ENGIE ONT CONVENU DE SE DONNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE POUR LA CONCLUSION DES HEADS OF TERMS
* LES PARTIES SE DONNENT DONC UN DÉLAI MAXIMUM D’UN MOIS SUPPLÉMENTAIRE
* DES DIVERGENCES SIGNIFICATIVES SUBSISTENT TOUTEFOIS, NOTAMMENT SUR LA VALORISATION DE LA TRANSACTION
Texte original [https://tinyurl.com/5cjbvjk5]
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(Rédaction de Gdansk)
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