L'Etat américain prend 10% du capital d'Intel

(Actualisé avec précisions, contexte)

Donald Trump a annoncé vendredi que l'Etat américain allait prendre une participation de 10% au capital d'Intel INTC.O , avec l'accord du géant des puces informatiques, en difficulté, et que d'autres investissements de ce type étaient possibles.

Les détails de cette opération seront communiqués ultérieurement, a dit une source proche du dossier, alors que le président américain devait rencontrer ce vendredi le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, selon un représentant de la Maison blanche.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés le 11 août après que Donald Trump a appelé à la démission du patron d'Intel en raison de ses liens supposés avec des entreprises chinoises.

"Il est arrivé en souhaitant garder son poste et il a fini par nous donner 10 milliards de dollars aux Etats-Unis. Donc nous avons pris 10 milliards de dollars", a dit Donald Trump vendredi.

Au cours actuel de l'action Intel, 10% du capital représentent environ 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros). Le titre Intel a clôturé vendredi en hausse de 5,5% à 24,80 dollars à la Bourse de New York.

Le groupe ne s'est pas exprimé dans l'immédiat.

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a écrit sur X que l'accord avait été scellé. "Les Etats-Unis d'Amérique possèdent désormais 10% d'Intel", s'est-il réjoui, affirmant que l'accord était bon aussi bien pour Intel que pour "le peuple américain".

Si aucune précision n'a été fournie sur cette somme de 10 milliards de dollars, ce montant équivaut à celui qu'Intel est censé percevoir dans le cadre des prêts accordés par l'Etat fédéral via le CHIPS Act pour contribuer au financement d'usines d'assemblages de puces informatiques aux Etats-Unis.

Cet investissement est le dernier en date d'une série d'accords inhabituels conclus entre les pouvoirs publics et de grandes entreprises aux Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche. Le gouvernement fédéral américain a ainsi récemment autorisé Nvidia NVDA.O , géant des puces pour intelligence artificielle, à vendre ses modèles H20 en Chine à condition de lui reverser 15% du montant de ces ventes.

(Aditya Soni à Bangalore et David Shepardson, Andrea Shalal et Nandita Bose à Washington, avec Juby Babu à Mexico ; version française Kate Entringer et Bertrand Boucey)