L'essor des lunettes connectées d'EssilorLuxottica se heurte à une surveillance réglementaire plus stricte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les lunettes Meta d'EssilorLuxottica représentent 81,3 % des expéditions mondiales au premier semestre, selon les données d'Omdia

* Le CEPD recommande les voyants lumineux indiquant l'enregistrement, les alertes sonores et les notifications provenant d’appareils à proximité

* La Norvège prévoit une interdiction temporaire dans certains lieux

* L'Australie envisage des restrictions dans les lieux de travail de l'administration

* EssilorLuxottica publiera ses résultats le 20 octobre après la clôture du marché

par Elisa Anzolin, Gianluca Lo Nostro et Elizabeth Howcroft

Les lunettes connectées, qui ressemblent à des lunettes classiques, font l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs européens et des associations de défense des consommateurs, ce qui amène les investisseurs à se demander si les ventes pourront continuer à exploser alors que le fabricant de Ray-Ban, EssilorLuxottica

ESLX.PA , publie ses résultats du troisième trimestre.

EssilorLuxottica a lancé en 2023 ses lunettes connectées Ray-Ban Meta META.O , capables de filmer et d’enregistrer, et le marché a connu une croissance rapide.

Selon le cabinet d’études Omdia, les livraisons mondiales de lunettes dotées d’intelligence artificielle ont bondi à 8,4 millions d’unités en 2025, contre environ 2,1 millions en 2024. Les lunettes Meta d’EssilorLuxottica ont représenté 81,3 % des livraisons mondiales au premier semestre de cette année.

Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mardi, EssilorLuxottica ne devrait pas fournir de chiffres précis sur la valeur des ventes de lunettes connectées, mais pourrait donner une indication. Dans son point sur l’activité du deuxième trimestre, le groupe avait indiqué que les ventes de lunettes connectées avaient presque doublé par rapport à la même période de l’année précédente.

CERTAINS GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DES INTERDICTIONS

La ressemblance avec des lunettes classiques a contribué au succès des lunettes connectées Meta d’EssilorLuxottica, contrairement aux Google Glass GOOGL.O il y a plus de dix ans, dont le design encombrant et futuriste avait limité leur attrait auprès du grand public.

Mais la discrétion de ce design inquiète les autorités de régulation.

La semaine dernière, le Comité européen de la protection des données (CEPD), qui regroupe les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée, a déclaré que ces appareils facilitaient l'enregistrement à l'insu des personnes concernées, y compris des conversations de passants.

Louis Larere, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire d’actifs français BDL, a fait écho à cette préoccupation.

« Le fait que les lunettes connectées intègrent une caméra, permettent aux utilisateurs de diffuser en direct et de partager instantanément du contenu sur les réseaux sociaux pourrait poser problème », a-t-il déclaré.

À ce jour, la Norvège a adopté la position la plus stricte parmi les gouvernements, annonçant au début du mois son intention d’interdire temporairement l’utilisation des lunettes dotées d’IA dans certains lieux.

L'Australie a indiqué en septembre qu’elle envisageait d’interdire l’utilisation de lunettes connectées équipées d’une caméra sur les lieux de travail de l’administration.

Dans une déclaration préliminaire et non contraignante, le CEPD a exhorté les fabricants à combiner des mesures telles que des voyants lumineux indiquant l’enregistrement, des alertes sonores et des notifications envoyées aux appareils à proximité pendant l’enregistrement.

L’autorité a également suggéré de limiter la diffusion en direct, de flouter automatiquement les visages des passants et de recourir à des restrictions techniques basées sur la localisation dans des lieux sensibles tels que les hôpitaux ou les écoles.

LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ POURRAIENT LIMITER L'ADOPTION DE CETTE TECHNOLOGIE

Ross Gerber, directeur général de la société californienne de gestion de patrimoine Gerber Kawasaki, qui détient des actions Meta, a déclaré que les préoccupations en matière de vie privée et la stigmatisation sociale pourraient limiter une adoption à plus grande échelle, même si les lunettes connectées recèlent toujours un potentiel à long terme.

« Les gens vous mettront mal à l’aise si vous les portez, et les gens se sentent mal à l’aise de les porter pour cette raison », a-t-il déclaré, ajoutant que sa paire de lunettes Meta restait inutilisée dans son garage.

Un porte-parole de Meta a indiqué que ces lunettes restaient populaires pour écouter de la musique, passer des appels et bénéficier de traductions en direct. « Elles ont été conçues pour se faire remarquer; c’est pourquoi chaque paire équipée d’une caméra dispose d’un voyant lumineux à l’avant qui clignote lorsque vous prenez une photo ou une vidéo que vous pouvez partager avec d’autres », a-t-il ajouté.

« Il est important que les règles protègent les droits des personnes tout en soutenant l’innovation et la cohérence entre les technologies », a déclaré à Reuters un porte-parole d’EssilorLuxottica, ajoutant que l’entreprise s’efforce d’aider les consommateurs à comprendre comment utiliser ces lunettes de manière responsable et respectueuse.

Les autorités de régulation des données en Italie et en Autriche ont toutes deux indiqué à Reuters qu’elles enquêtaient sur des incidents impliquant l’utilisation de lunettes connectées par des élèves dans les établissements scolaires, et l’autorité française de protection des données avait précédemment déclaré avoir reçu un petit nombre de plaintes.

« Les autorités devraient envisager d’interdire ces appareils dans les espaces publics de manière plus coordonnée », a déclaré à Reuters Kleanthi Sardeli, avocate au sein de l’association européenne de défense des droits numériques NOYB.

Les préoccupations croissantes en matière de vie privée pourraient constituer un défi pour EssilorLuxottica et Meta, qui cherchent à positionner les lunettes dotées d’IA, pouvant servir à passer des appels et à écouter de la musique, comme une alternative potentielle aux smartphones.

«(Les préoccupations en matière de vie privée) constituent un risque pour cette catégorie. Nous avons déjà observé un phénomène similaire il y a plus de dix ans avec les Google Glass », a déclaré Cédric Rossi, analyste financier spécialisé dans le luxe et les biens de consommation chez Stifel.

M. Rossi a indiqué que la présentation par Meta, en septembre, de lunettes audio sans caméra constituait un premier pas pour répondre aux préoccupations en matière de réglementation et de vie privée. Il a toutefois ajouté que, sans caméra, les utilisateurs ne peuvent pas profiter pleinement des capacités d’IA que ces appareils sont censés offrir.

D'autres entreprises, quant à elles, restent attirées par ce segment et Google, en partenariat avec Samsung

005930.KS , prévoit de commercialiser ses lunettes Gemini AI avant la fin de l'année. Apple AAPL.O devrait également lancer ses propres lunettes connectées.

Dans un rapport publié ce mois-ci, les analystes de BofA ont estimé que le risque réglementaire était limité et qu’une interdiction pure et simple était peu probable, même si de nouvelles restrictions venaient à voir le jour, notamment en Europe.