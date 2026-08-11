L'essor des centres de données en Virginie pousse Dominion à s'impliquer davantage dans un marché de l'électricité coûteux

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* Les coûts des combustibles pourraient faire grimper la facture mensuelle moyenne de 13 %, passant de 173 $ à 195 $

* Virginia Electric prévoit que 23 % de son approvisionnement en énergie proviendra du marché de gros PJM, contre 14 % en 2021

* Dominion affirme que son projet éolien offshore permettrait à ses clients d'économiser environ 5 milliards de dollars au cours des dix premières années

par Tim McLaughlin

Les coûts de combustible de Dominion en Virginie ont augmenté de près de 90 % en cinq ans, la demande générée par les centres de données exposant de plus en plus le fournisseur aux fluctuations des prix de gros de l’électricité.

La flambée des coûts de combustible en Virginie, premier marché mondial des centres de données, jette un doute supplémentaire sur les affirmations selon lesquelles la demande d’électricité liée à l’IA n’alourdirait pas la facture d’électricité des particuliers.

Les coûts de combustible correspondent aux dépenses engagées par Dominion pour acheter le charbon, le gaz naturel et le combustible nucléaire nécessaires à la production d’électricité. Le combustible nucléaire, par exemple, devrait coûter en moyenne moins d’un centime par kilowattheure, contre 6,28 centimes par kilowattheure pour l’achat d’électricité sur le marché de gros, selon les estimations de Dominion.

La croissance rapide des centres de données devient un casse-tête politique dans des États comme la Virginie, où la gouverneure Abigail Spanberger, démocrate, a déclaré la semaine dernière qu’elle interviendrait dans l’examen réglementaire du projet de fusion de 66,8 milliards de dollars entre NextEra Energy NEE.N et Dominion, afin d’obtenir des engagements concernant l’accessibilité financière des factures d’électricité, la protection de l’emploi et les investissements dans les énergies propres.

Virginia Electric and Power Company, une filiale de Dominion Energy D.N , prévoit des dépenses de combustible de 4,35 milliards de dollars jusqu’à fin juin 2027, soit une moyenne de 3,95 centimes par kilowattheure. Ce coût est supérieur de 88 % à celui de 2021, année où les dépenses en combustibles du réseau de ce fournisseur d’électricité s’élevaient à 2,31 milliards de dollars, soit une moyenne de 2,59 centimes par kilowattheure, selon des documents récemment déposés auprès des autorités de régulation de Virginie.

Cette hausse intervient alors que Virginia Electric prévoit d’acheter 23 % de son approvisionnement énergétique sur le marché de gros de l’électricité géré par le gestionnaire de réseau PJM Interconnection, qui dessert 67 millions de personnes sur un territoire s’étendant de Washington, D.C., à Chicago. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 14 % enregistrés en 2021.

Scott Gaskill, vice-président chargé des affaires réglementaires chez Virginia Electric, a déclaré que le portefeuille de production propre du fournisseur d’énergie constituait la meilleure protection contre les prix du marché PJM. La fusion prévue avec NextEra devrait accélérer le développement par Dominion de centrales électriques et d’énergies renouvelables, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des achats sur le marché PJM.

"Chaque mégawattheure produit par les ressources propres à l’entreprise réduit la nécessité d’acheter de l’énergie sur le marché PJM", a déclaré Gaskill dans son témoignage du 28 juillet déposé auprès des autorités de régulation de Virginie.

Virginia Electric dessert 2,7 millions de foyers et d’entreprises en Virginie. Les coûts de combustible pourraient faire grimper la facture mensuelle moyenne de jusqu'à 13 %, la faisant passer de 173 à 195 dollars, selon les documents déposés auprès des autorités de régulation de Virginie. Cette augmentation ne serait que d’environ 5 % si Dominion parvenait à émettre des obligations afin de reporter sur les années à venir une partie du recouvrement des coûts de combustible auprès des clients, indiquent ces documents.

Le personnel de l’autorité de régulation des services publics, la Virginia State Corporation Commission, a déclaré que la forte croissance de la charge due aux centres de données exposait de plus en plus Dominion à un marché de gros de l’électricité où les prix au comptant peuvent monter en flèche jusqu’à plusieurs milliers de dollars par mégawattheure lors de vagues de chaleur et de vagues de froid prolongées.

En conséquence, les régulateurs, les défenseurs des consommateurs et de nombreux législateurs font de plus en plus valoir que la croissance de la charge due aux centres de données engendre des coûts qui sont encore répartis de manière trop large sur l’ensemble des clients résidentiels.

Dominion et le secteur des centres de données affirment que ces derniers assument leurs coûts et ne sont pas responsables des récentes hausses des factures des particuliers.

Par ailleurs, les dirigeants de Dominion affirment que son projet éolien offshore en Virginie, d’un montant de 11,7 milliards de dollars, permettra aux clients de réaliser des économies de combustible d’environ 5 milliards de dollars au cours des dix premières années d’exploitation du projet.