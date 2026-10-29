L'essor des centres de données dédiés à l'IA se heurte à une vague de rejet dans les urnes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les électeurs de 10 États verront figurer sur leur bulletin de vote, le jour du scrutin, des initiatives liées aux centres de données

* Si elles sont approuvées, ces mesures retarderaient, interdiraient ou imposeraient de nouvelles exigences aux centres de données

* La croissance du secteur suggère que l'opposition locale n'a pas encore réussi à freiner de manière significative l'essor de l'IA

par Courtney Rozen

Les électeurs de 10 États américains décideront le jour du scrutin s'il convient de freiner le développement des centres de données dans leurs collectivités, alors que l'expansion rapide nécessaire pour alimenter le boom de l'IA suscite une opposition locale.

Cette résistance est particulièrement visible dans l’Ohio, l’un des marchés de centres de données connaissant la plus forte croissance du pays. Aucun État ne compte autant de mesures électorales liées aux centres de données: selon le groupe de recherche non partisan Ballotpedia, les électeurs de plus d’une douzaine de collectivités locales seront appelés à se prononcer sur 21 propositions parallèlement aux élections de mi-mandat de mardi.

Les électeurs de 38 collectivités locales se prononceront sur au moins 41 mesures visant à retarder, interdire ou imposer de nouvelles exigences aux centres de données, ces installations tentaculaires qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement des applications d’IA. La plupart des États exigent des campagnes de pétition ou d’autres manifestations de soutien public avant que les mesures puissent être inscrites sur le bulletin de vote, et leur présence reflète une opposition croissante aux centres de données à tous les niveaux du spectre politique.

Le soutien à l’interdiction de la construction de certains centres de données provient aussi bien des démocrates que des républicains, a déclaré Jessica Baker, organisatrice locale. "Nous voulons tous la même chose."

Mme Baker, qui fait partie du groupe de défense Conserve Ohio, a expliqué que les inquiétudes concernant la consommation d’électricité et d’eau des centres de données alimentaient cette opposition. Même si les promoteurs produisent leur propre électricité à l’aide de turbines à gaz ou de réacteurs nucléaires , de nombreux habitants ne souhaitent toujours pas que ces installations soient construites à proximité de leurs communautés, car ils s’inquiètent des risques sanitaires pour leurs enfants, tels que l’asthme, a-t-elle ajouté.

Si les électeurs de l’Ohio approuvent ces restrictions, les promoteurs auront tendance à orienter leurs projets vers d’autres sites plutôt que de les abandonner purement et simplement, a déclaré Baron Fung, responsable de la recherche sur les infrastructures informatiques au sein du cabinet d’études de marché Dell’Oro Group. Le secteur est déjà confronté à des obstacles majeurs, notamment des délais d’attente de plusieurs années pour le raccordement au réseau électrique et la hausse des coûts de construction.

"En cas d’annulation ou de retard sur certains sites, les promoteurs pourraient potentiellement réorienter une partie de cette demande vers un autre site", a déclaré M. Fung.

À PLEINE VITESSE

La croissance récente suggère que l’opposition locale n’a pas significativement ralenti le secteur. La capacité des centres de données américains en cours de construction a augmenté de 48% entre décembre 2025 et juin 2026, mesurée en gigawatts, selon John McWilliams, responsable des analyses sur les centres de données au sein de la société de services immobiliers Cushman & Wakefield.

"Même s’il existe des régions ou des juridictions à travers le pays où des tensions apparaissent entre les promoteurs, il y a toujours des zones où les projets avancent", a déclaré M. McWilliams.

Ces référendums ont attiré l’attention de certains des plus grands acteurs du secteur. À Sunbury, près de Columbus, une mesure visant à interdire les centres de données consommant plus de 25 mégawatts d’électricité pourrait faire capoter le projet de centre de données d’Amazon, d’une valeur de 2 milliards de dollars. Shannon Kellogg, responsable des affaires publiques chez Amazon, est intervenue à la télévision locale en octobre pour répondre aux questions concernant ce projet avant le vote.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas souhaité préciser si les initiatives référendaires menées à travers les États-Unis auraient une incidence sur les projets d’expansion des centres de données de l’entreprise.

"Nous nous attachons à collaborer avec les habitants et les élus locaux pour construire des centres de données qui créent des emplois, renforcent les économies locales grâce à des millions de dollars de recettes fiscales et alimentent les technologies sur lesquelles comptent nos clients", a déclaré le porte-parole. "Quelle que soit l’issue de chaque mesure prise séparément, notre engagement envers les communautés où nous opérons reste le même."