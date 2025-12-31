L'essor de l'IA stimule Alphabet et Nvidia, alors que les craintes d'une bulle tempèrent les gains des grandes entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** L'action Alphabet GOOGL.O a bondi de 66 % cette année, en grande partie grâce au lancement en fanfare de Gemini 3, qui a suscité des inquiétudes chez OpenAI, le fabricant de ChatGPT, quant à la concurrence

** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté d'environ 40 % en 2025, les gains se prolongeant grâce à l'offre encore limitée de puces d'IA pour les centres de données, bien que la croissance de l'action se soit ralentie par rapport à l'année dernière en raison des préoccupations concernant une bulle potentielle de l'IA

** NVDA est devenue la première société cotée en bourse à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars en octobre

** Les actions de Microsoft MSFT.O gagnent ~16 % cette année grâce à la monétisation croissante de l'IA et des revenus du cloud, mais la croissance a été tempérée par les prévisions de dépenses d'investissement importantes liées à l'IA

** MSFT a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet, devenant ainsi la deuxième société cotée en bourse, après NVDA, à franchir cette étape

** Les actions de Meta ont augmenté d'environ 14 % en 2025, le ciblage publicitaire basé sur l'IA ayant stimulé la croissance du chiffre d'affaires, amenant l'action à son plus haut niveau en août. Cependant, les inquiétudes concernant l'émission d'obligations pour financer les investissements ont tempéré la croissance

** Les actions d'Apple AAPL.O ont gagné ~9% cette année, ce qui en fait l'une des actions les moins performantes des "Sept Magnifiques", sous la pression des coûts tarifaires et des retards dans les fonctions d'IA tant attendues pour ses appareils, co est devenue la troisième à atteindre la barre des 4 000 milliards de dollars de valeur marchande

** L'action Amazon AMZN.O a augmenté d'environ 6 % en 2025, ce qui en fait l'action la moins performante des "Sept Magnifiques", les investisseurs s'inquiétant de l'impact des tarifs douaniers sur son activité de vente au détail et de l'Azure de MSFT et du Google Cloud prenant des parts de marché dans le secteur du "cloud" (informatique dématérialisée)

** Le Global X Artificial Intelligence and Technology ETF

AIQ.O a augmenté de ~33%, surperformant les gains de ~17% du S&P 500 .SPX cette année