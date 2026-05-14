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L'essor de l'IA propulse SK Hynix à l'aube d'une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 04:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SK Hynix 000660.KS est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, quelques semaines seulement après que Samsung Electronics 005930.KS ait franchi ce cap, alors que la forte demande en matière d'intelligence artificielle place la Corée du Sud au cœur du boom de l'IA en Asie.

Les actions de SK Hynix ont progressé de plus de 200 % cette année, après une hausse vertigineuse de 274 % en 2025, portées par la demande liée à l'IA tant pour les puces mémoire conventionnelles que pour les puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisées dans les serveurs d'IA.

Si SK Hynix rejoint Samsung au-delà du seuil du billion de dollars, la Corée du Sud deviendrait le premier pays en dehors des États-Unis à compter plus d’une entreprise valant plus d’un billion de dollars.

« Le marché est animé par un sentiment de FOMO (peur de passer à côté), en particulier pour les titres liés à l'IA au Japon et en Corée », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG à Sydney.

Samsung est devenue la première entreprise coréenne à atteindre la barre du billion de dollars au début du mois, même si la société taïwanaise TSMC 2330.TW reste la plus grande entreprise d'Asie en termes de capitalisation boursière, avec plus de 1,83 billion de dollars.

Ces trois fabricants de puces et leur bénéfice record ont mis en lumière leur rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA.

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a grimpé en flèche, atteignant des sommets historiques alors que les investisseurs étrangers, petits et grands, se sont rués sur les fabricants de puces.

L'indice a progressé de plus de 86 % cette année, après avoir bondi de 75 % en 2025, enregistrant sa meilleure performance annuelle depuis 1999. Depuis le début de l'année 2025, le KOSPI est le marché boursier majeur le plus performant au monde.

SK Hynix, dont la valeur était inférieure à 100 milliards de dollars il y a 16 mois, se rapproche désormais des capitalisations boursières du géant de la grande distribution Walmart WMT.O et de Berkshire Hathaway BRKa.N , la société d'investissement du légendaire investisseur Warren Buffett.

Jeudi, l'action SK Hynix a légèrement reculé de 0,48 % tandis que celle de Samsung a progressé de plus de 3 % pour atteindre un niveau record, dans un marché global en hausse de 0,9 % – non loin du record atteint plus tôt cette semaine. La capitalisation boursière de SK Hynix s'élevait à environ 948 milliards de dollars, sur la base du cours et du taux de change de mercredi.

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17,2402 USD OTCBB 0,00%
WALMART
131,4700 USD NASDAQ +0,86%
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