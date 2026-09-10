« L'essor de l'IA fait peser de nouveaux risques sur la stabilité financière », déclare le directeur général de la BRI

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* « Le risque lié à l'essor de l'IA mérite d'être examiné de près », déclare le directeur de la BRI

* La BRI estime que les cinq plus grandes entreprises technologiques investiront plus de 1 000 milliards de dollars dans l’IA en 2025 et 2026

* Les valorisations élevées, la concentration du marché et l’opacité du financement pourraient créer des vulnérabilités, explique M. Hernandez de Cos

L’essor rapide de l’IA engendre de nouveaux risques pour la stabilité financière, a déclaré Pablo Hernandez de Cos, directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI), les dépenses consacrées aux infrastructures associées ayant déjà atteint une ampleur suffisante pour influencer la conjoncture économique mondiale.

Pour les banques centrales, l’IA ne modifie pas les mandats de politique monétaire, mais rend l’interprétation des économies plus difficile en affectant simultanément la demande, l’offre et les marchés financiers.

La BRI estime que les cinq plus grandes entreprises technologiques mondiales investiront plus de 1 000 milliards de dollars dans l’IA entre 2025 et 2026, tandis que les prévisions du secteur suggèrent que les investissements mondiaux dans l’IA pourraient passer d’environ 500 milliards de dollars actuellement à pas moins de 4 000 milliards de dollars d’ici 2030.

« Le potentiel de l’IA est bien réel », a déclaré M. Hernandez de Cos lors d’une conférence organisée par la banque centrale indienne, tout en soulignant que son impact à long terme dépendrait des choix politiques, des investissements dans les compétences et les infrastructures, ainsi que de la manière dont les bénéfices seraient répartis.

Mme Hernandez de Cos a indiqué que l’essor de l’IA était de plus en plus financé par l’endettement et le crédit privé plutôt que par les bénéfices des entreprises, ce qui méritait une attention particulière car une grande partie de ce financement restait « opaque et interconnectée ».

L’IA modifie également les flux commerciaux mondiaux. Les économies étroitement liées à la chaîne d’approvisionnement technologique, notamment la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie et Taïwan, ont bénéficié de la hausse des prix à l’exportation des puces et des équipements d’IA.

M. Hernandez de Cos a mis en avant des éléments indiquant que l’IA générative peut considérablement stimuler la productivité. Des études ont mis en évidence des gains compris entre 10 % et 65 % dans des tâches spécifiques, notamment dans le codage, le conseil et la rédaction professionnelle.

La question plus générale est de savoir dans quelle mesure ces améliorations se traduisent par une croissance de la productivité à l’échelle de l’économie.

Les estimations actuelles suggèrent que l’IA pourrait augmenter la croissance de la productivité totale des facteurs d’environ un demi-point de pourcentage par an, en fonction du rythme d’adoption et de l’efficacité de la réaffectation de la main-d’œuvre et du capital.

Les économies avancées devraient en bénéficier en premier lieu en raison de l’importance de leur secteur des services et de leur plus grande disposition à déployer l’IA. Les perspectives sont plus variées pour les économies émergentes, même si M. Hernandez de Cos a déclaré que l’Inde disposait d’une « véritable opportunité » de réduire l’écart, grâce à son infrastructure publique numérique.

PERTES D’EMPLOIS ET FINANCEMENT OPAQUE

Si l’IA peut améliorer la productivité des travailleurs, elle peut également se substituer aux tâches cognitives routinières, a déclaré M. Hernandez de Cos.

Les pertes d'emplois sont pour l'instant limitées, mais des signes apparaissent dans les domaines du service client, de la programmation et des fonctions administratives, ce qui rend la reconversion et le perfectionnement professionnels de plus en plus importants.

M. Hernandez de Cos a également déclaré que les valorisations élevées, la concentration du marché et les structures de financement opaques pourraient créer des vulnérabilités si les bénéfices des entreprises s’avéraient inférieurs aux attentes.

« Je ne dis pas que c’est nécessairement là où le boom de l’IA doit mener », a-t-il déclaré. « Mais l’ampleur et la vitesse du boom actuel des investissements, ainsi que l’importance des rendements commerciaux attendus, justifient une certaine prudence », a-t-il ajouté, établissant un parallèle avec des booms passés tels que l’ère de l’expansion ferroviaire et l’essor des « dotcoms ».