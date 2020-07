L'essentiel de l'actualité sur les marchés boursiers en juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Après un premier semestre marqué par l'une des pires chutes de son histoire, l'indice CAC 40 a débuté le troisième trimestre de l'année en repassant le seuil symbolique des 5000 points. Toutefois, le rebond demeure encore très fragile et l'indice phare parisien est coincé entre les 4900 et 5100 points. Il faut dire que l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs pays, le reconfinement partiel dans certaines régions du monde, et l'escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis incitent les investisseurs à la prudence. Voici les principaux points à retenir.

Des publications d'entreprises moins mauvaises que redouté

La saison des résultats du premier semestre est lancée, et dicte largement la tendance sur les marchés ces derniers jours. Les publications de nombreuses entreprises du CAC 40 et du SBF 120 sont encore attendues pour la dernière semaine de juillet et pour le début du mois d'août : LVMH (27 juillet), Kering (28 juillet), Unibail-Rodamco-Westfield (29 juillet), Total (30 juillet).... Ces données vont permettre aux marchés de mieux évaluer l'impact réel de la crise sanitaire sur de nombreux secteurs et sur les perpectives dans les mois à venir.

Parmi les entreprises qui ont déjà communiqué leurs résultats du premier semestre, certaines ont créé la surprise en affichant des performances moins mauvaises qu'attendu par le consensus. Publicis, troisième groupe publicitaire mondial, a fait état de résultats du 1er semestre supérieurs aux attentes (EBIT de 622 ME contre 459 ME attendus) sur la base d'une baisse organique de 13% alors qu'Oddo tablait sur -18,2%.

De son côté, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a relevé jeudi 23 juillet sa prévision de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020, estimant que sa croissance sera tirée par l'amélioration des conditions de marché, de nouveaux produits et les programmes engagés auprès des clients.

Chômage américain à la hausse

Sur le front des statistiques macro-économiques, après une publication optimiste début juillet avec la création de 4,8 millions d'emplois en juin aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires du chômage lors de la semaine du 18 juillet se sont révélés en dessous des attentes des analystes ... signe que la crise sanitaire perdure et empêche une reprise vigoureuse de l'activité économique. Les dernières données font état d'une augmentation du nombre d'inscriptions : 1,416 millions la semaine dernière, première hausse depuis fin mars alors que le marché tablait sur une stabilisation autour de 1,3 million. Si une nouvelle hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage était constatée dans les prochaines semaines, elle viendrait jeter un sérieux coup de froid au scénario optimiste d'une reprise vigoureuse de l'activité économique.

Plan de relance européen

Après des centaines d'heures de tractations, les états membres de l'Union européenne sont parvenus à s'entendre sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Cet accord d'émettre conjointement de la dette est un signal positif envoyé aux marchés : le risque d'une rupture européenne s'éloigne et la croissance européenne devrait être soutenue à moyen terme. Il faut toutefois maintenant que le Parlement l'approuve.

Un vaccin en perspective

L'évolution de la propagation du Covid-19 dans le monde demeure l'inquiétude numéro 1 des marchés. Le risque sanitaire empêche pour l'heure tout retour à la normale, et freine le retour de l'appétit pour le risque. Par conséquent, les annonces de résultats encourageants de candidats-vaccins sont perçus comme un signe d'horizon qui se dégage. Après Novavax et Moderna, la société allemande BioNTech et le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer ont annoncé début juillet des résultats préliminaires positifs pour leur projet commun de vaccin sur 45 participants.

Mais aussi :

Dans l'actualité des biotechs, Genfit a annoncé mercredi 22 juillet l'arrêt de son essai clinique de phase 3 évaluant son médicament expérimental elafibranor chez les adultes atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH). Pour rappel, des résultats intermédiaires publiés en mai n'avaient pas atteint le critère principal d'efficacité de l'étude.