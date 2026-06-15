 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'espoir d'une détente au Moyen-Orient dope Wall Street
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:58

Les marchés actions américains sont attendus dans le vert, dans le sillage des places européennes à mi-séance, alors que les investisseurs saluent l'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran, qui devrait être officiellement validé vendredi à Genève.

À quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 1,24% et de 2,06%, portés par le regain d'optimisme sur le front géopolitique. L'accord attendu entre les États-Unis et l'Iran nourrit l'espoir d'une détente durable au Moyen-Orient et d'un apaisement des tensions sur les marchés de l'énergie.

Les cours du pétrole poursuivent ainsi leur repli, le WTI s'affaissant de 1,19% à 79,98 dollars le baril.

Cette détente profite particulièrement aux secteurs les plus exposés aux coûts énergétiques, comme les compagnies aériennes et les croisiéristes, tandis que les valeurs pétrolières évoluent sous pression.

Le regain d'appétit pour le risque se traduit également par un recul de la volatilité. L'indice VIX, considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, poursuit son repli après avoir atteint la semaine dernière un plus haut de plus de deux mois.

Sur le front des entreprises, Paramount gagne du terrain après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à son rapprochement avec Warner Bros., levant un obstacle réglementaire important pour l'opération.

Fox Corporation, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a annoncé un accord en vue d'acquérir le groupe spécialisé dans la diffusion de contenus en continu Roku dans le cadre d'une transaction évaluée à 22 milliards de dollars.

Tripadvisor, société de réservations de tourisme en ligne, dont l'action bondit de 2% lors des échanges d'avant-Bourse, a conclu un accord d'option de vente visant à céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express pour un montant de 700 millions de dollars.

Salesforce indique avoir signé un accord définitif pour acquérir Fin (anciennement Intercom), une société spécialisée dans les agents clients et leader de son secteur, pour un montant d'environ 3,6 MdsUSD, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat.

Côté statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,70 en juin, contre 13,20 attendu et un précédent de 19,60 en mai.

La décision de la Fed sera connue ce mercredi soir.

Valeurs associées

NASDAQ
91,3800 USD NASDAQ +2,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants rassemblés pour réclamer la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Royaume-Uni: la justice valide en appel l'interdiction du groupe Palestine Action
    information fournie par AFP 15.06.2026 15:52 

    La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ... Lire la suite

  • Selon une étude, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros à l'échelle européenne. (Wir_sind_klein / Pixabay)
    De 36.000 à 1,2 million d'euros de patrimoine : l'écart colossal entre les retraités européens
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.06.2026 15:46 

    Le patrimoine des retraités varie fortement d'un pays européen à l'autre, selon un baromètre de la Banque centrale européenne. Avec 232.100 euros de patrimoine net médian, la France se classe au cinquième rang loin derrière le Luxembourg. Combien de patrimoine ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 15:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Nvidia prépare une émission obligataire de 20 milliards de dollars
    information fournie par Zonebourse 15.06.2026 15:11 

    Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,9 -6,99%
CAC 40
8 410,54 +0,71%
TOTALENERGIES
71,92 -5,84%
HAFFNER ENERGY
0,305 +10,71%
SOCIETE GENERALE
76,73 +4,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank