L'Espagne va enquêter sur Meta pour des violations présumées de la vie privée sous Android
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le parlement espagnol va enquêter sur Meta pour violation de la vie privée

*

Une étude suggère que Meta a suivi l'activité web des utilisateurs d'Android

*

Meta fait l'objet d'un examen minutieux en vertu des lois de l'UE, y compris le GDPR et la DSA

(Réponse de Meta aux paragraphes 4 et 5) par Charlie Devereux et Aislinn Laing

Le parlement espagnol va enquêter sur Meta META.O pour d'éventuelles violations de la vie privée de ses utilisateurs sur Facebook et Instagram, a déclaré mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

"En Espagne, la loi est au-dessus de tout algorithme ou de toute grande plateforme technologique. Et quiconque viole nos droits en paiera les conséquences", a déclaré Pedro Sanchez dans un communiqué.

L'enquête découle d'une recherche internationale qui a révélé que Meta avait utilisé un mécanisme caché pour suivre l'activité web des utilisateurs d'appareils Android, a déclaré le bureau de Pedro Sanchez.

Meta a déclaré qu'elle collaborerait avec les autorités espagnoles sur cette question.

"Meta prend la protection de la vie privée très au sérieux et fournit une gamme d'outils pour aider les gens à contrôler la façon dont leurs données sont utilisées. Nous sommes impatients de nous engager de manière constructive avec les autorités sur cette question", a déclaré un porte-parole de Meta dans un message texte.

L'enquête de l'Espagne sur le géant américain de la technologie menace d'aigrir davantage les relations avec Washington, qui s'est attaqué à Madrid pour son incapacité à atteindre les objectifs de dépenses de l'Otan et pour sa convivialité avec Pékin.

L'administration du président Donald Trump a également critiqué la loi européenne sur les marchés numériques, qui vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, et la loi sur les services numériques, qui oblige les grandes plateformes en ligne à s'attaquer aux contenus illégaux et préjudiciables.

Le gouvernement espagnol a déclaré que Meta pourrait avoir violé plusieurs lois de l'Union européenne sur la sécurité et la vie privée, notamment le règlement général sur la protection des données (GDPR), la directive sur la vie privée et les communications électroniques, la DMA et la DSA.

Meta, qui est dirigée par le milliardaire américain Mark Zuckerberg, sera appelée à témoigner devant une commission de la chambre basse, a-t-il été ajouté.

L'entreprise américaine s'est heurtée à plusieurs reprises à la Commission européenne qui, dans ses conclusions préliminaires d'octobre, a déclaré que Meta et TikTok n'avaient pas respecté leur obligation légale d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques.

La Commission a infligé à Meta une amende de 798 millions d'euros (923 millions de dollars) en 2024 pour des pratiques abusives au profit de Facebook Marketplace et, en juillet de l'année dernière, elle a accusé l'entreprise de ne pas se conformer au DMA dans son nouveau modèle de publicité "pay or consent". (1 $ = 0,8642 euro)

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
597,6900 USD NASDAQ 0,00%
