L'Espagne prévoit un plan de €5 mds pour contrer l'impact du conflit au M.-O.

(Actualisé tout du long avec annonce du gouvernement)

Le gouvernement espagnol a proposé vendredi une série de mesures d'une valeur de cinq milliards d'euros afin de contrer l'impact économique du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie dans le pays.

Ces mesures, qui nécessitent l'approbation du Parlement espagnol, comprennent notamment la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les factures d'électricité, qui sera ramenée à 10%.

Le prix des carburants sera baissé de jusqu'à 30 centimes par litre et une subvention de 20 centimes par litre sera octroyée aux secteurs de l'agriculture et des transports, qui sont parmi les plus exposés à la forte hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui compte parmi les critiques les plus virulents des attaques israélo-américaines contre l'Iran, a déclaré que les mesures resteraient en vigueur aussi longtemps que nécessaire, mais qu'"aucun plan ne peut neutraliser la misère de cette guerre illégale".

"Ce sont cinq milliards d'euros que nous pourrions consacrer aux bourses d'études, à la santé et aux soins de longue durée. Je suis vraiment furieux face à cette situation", a déclaré Pedro Sanchez.

DES MESURES TEMPORAIRES AU NIVEAU EUROPÉEN

Comme l'Espagne, de nombreux pays européens envisagent de prendre des mesures pour limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont appelé jeudi à prendre des mesures temporaires pour atténuer la flambée des prix, notamment en recourant à des baisses d'impôts sur l'énergie et à des subventions.

La dépendance de l'UE aux importations énergétiques fait que le bloc est très exposé à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Jeudi, l'Italie, a débloqué quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise sur les carburants jusqu'au 7 avril. Selon le décret approuvé par Rome, les droits d'accise sur l'essence et le diesel sont ramenés de 672,90 euros à 472,90 euros pour 1.000 litres.

En France, aucune mesure de réduction des taxes pesant sur le pétrole ou sur le gaz n'est pour l'heure envisagée.

"Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle, en revanche, on entend les difficultés", a déclaré jeudi la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon.

(Rédigé par Emma Pinedo et Victoria Waldersee ; rédigé par David Latona ; version française Etienne Breban et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)