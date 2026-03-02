L'escalade des tensions braque les projecteurs sur les investissements de Big Tech dans l'IA au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'extension de la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran a ravivé l'incertitude dans une région qui a attiré des milliards de dollars d'engagements d'investissement en se positionnant comme un centre mondial de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Les pays du Moyen-Orient investissent massivement dans l'intelligence artificielle, les partenariats de semi-conducteurs et l'informatique en nuage dans le cadre de plans de transformation plus vastes visant à attirer les capitaux étrangers et à créer des écosystèmes technologiques nationaux.

Voici quelques-uns des plans d'investissement dans les grandes technologies dans la région:

MICROSOFT MSFT.O

Microsoft a déclaré qu'elle investirait 15,2 milliards de dollars aux Émirats arabes unis entre 2023 et 2029, sous l'impulsion de son partenariat d'IA en expansion avec la société d'IA souveraine G42.

La société a déclaré avoir déjà dépensé 7,3 milliards de dollars, dont une participation de 1,5 milliard de dollars dans G42 et plus de 4,6 milliards de dollars pour l'IA et la capacité des centres de données en nuage.

Microsoft a déclaré en novembre que de 2026 à 2029, il prévoyait de dépenser plus de 7,9 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, dans le cadre de son plan d'investissement de 15,2 milliards de dollars.

AMAZON.COM AMZN.O

Amazon Web Services a déclaré qu'il investirait plus de 5,3 milliards de dollars pour construire une nouvelle région de centres de données en Arabie saoudite d'ici 2026, soutenant ainsi les efforts du royaume pour devenir un centre technologique régional avant l'Exposition universelle de 2030.

L'unité Amazon a déclaré que l'investissement comprend des programmes visant à former des talents locaux en matière de cloud et permettra aux entreprises et aux développeurs du pays d'accéder à sa gamme complète de services de cloud et d'IA.

ALPHABET GOOGL.O

Google Cloud et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite ont déclaré qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars pour construire et exploiter un hub mondial d'IA dans le royaume, lancé avec l'entreprise technologique locale Humain. Le projet a été annoncé pour la première fois en 2024.

ORACLE

Oracle ORCL.N a déclaré qu'il investirait 1,5 milliard de dollars pour étendre son infrastructure cloud en Arabie saoudite, y compris une nouvelle région de cloud public à Riyad et une capacité accrue sur son site existant de Jeddah, dans le cadre d'un accord avec le ministère des communications.

Séparément, Oracle et Nvidia NVDA.O ont déclaré fin 2025 qu'ils approfondissaient leur partenariat pour soutenir les projets d'IA souveraine, y compris le travail avec le département de l'habilitation gouvernementale d'Abou Dhabi pour construire des systèmes gouvernementaux sécurisés à la pointe de l'IA.