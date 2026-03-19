L'escalade de la guerre en Iran réveille les marchés aux risques d'une crise économique plus profonde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les traders doublent les paris sur la hausse des taux en Europe

* Les rendements des obligations d'État reprennent leur progression, le Royaume-Uni en tête

* Les investisseurs s'interrogent sur la durée du conflit, le dollar chute

(Mise à jour avec les prix de clôture de New York) par Yoruk Bahceli, Samuel Indyk et Stephen Culp

Les investisseurs qui réévaluent le potentiel de difficultés économiques plus profondes liées à la guerre en Iran vendent des actifs à travers le monde, des obligations d'État aux actions et à l'or, ravivant les craintes que les marchés ne deviennent vulnérables à un bouleversement plus important.

Les prix du pétrole ont bondi pour atteindre 119 dollars le baril jeudi, l'Iran ayant attaqué des installations énergétiques dans tout le Moyen-Orient à la suite de l'attaque israélienne contre son champ gazier de South Pars ( ), ce qui constitue la plus grande escalade du conflit à ce jour. Les prix du pétrole ont chuté dans l'après-midi à New York, laissant le Brent

LCOc1 autour de 108 dollars, suite aux commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et à la décision des États-Unis d' autoriser la vente d'une partie du pétrole russe. Les actions américaines ont terminé la journée en légère baisse, soutenues en partie par le recul des prix du brut en fin de journée.

Les fortes baisses enregistrées jeudi par de nombreux indices boursiers mondiaux ont été exacerbées par les signaux restrictifs de la Réserve fédérale américaine, alors que toutes les banques centrales du G7 se sont réunies en moins de 24 heures dans le cadre d'une rare coïncidence .

Certains signes indiquent que la perturbation de l'approvisionnement résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a frappé les marchés internationaux de plein fouet. Mercredi, l'écart entre le brut Brent et le brut américain West Texas Intermediate a atteint 12,05 dollars le baril, son plus grand niveau depuis mars 2015.

La Banque centrale européenne pourrait devoir commencer à discuter des hausses de taux en avril et peut-être resserrer sa politique en juin, à moins que le conflit ne soit rapidement résolu, ont déclaré trois sources à Reuters.

Les opérateurs, de plus en plus préoccupés par les risques d'inflation, ne voient plus la Fed réduire les taux cette année. Ils ont encore renforcé les paris sur une hausse des taux en Europe, qui devrait être plus sensible à l'augmentation des prix de l'énergie après que la crise énergétique de 2022 a fait grimper l'inflation en flèche.

Ils évaluent désormais à environ 60 % les chances d'une hausse des taux de la BCE en avril.

Dans ce contexte, les rendements des obligations d'État de la Grande-Bretagne à l'Italie et aux États-Unis ont de nouveau augmentépendant la majeure partie de la journée de jeudi, bien que les rendements américains aient perdu une grande partie de leurs gains dans les échanges de l'après-midi à New York.

Les rendements britanniques à deux ans, sensibles aux attentes en matière de taux, ont bondi de plus de 30 points de base (bps). Ils étaient prêts à connaître leur plus forte hausse quotidienne depuis l'échec du plan économique 2022 de l'ancienne Première ministre Liz Truss.

La chute des marchés a été générale, signe que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des risques d'inflation et de croissance liés au conflit, que les analystes estiment jusqu'à présent de courte durée.

Les actions européennes .STOXX ont chuté à leur plus bas niveau depuis décembre.

"Il semble que les marchés soient positionnés pour un choc de prix relativement bref plutôt que pour une crise prolongée", a déclaré David Rees, responsable de l'économie mondiale chez Schroders.

"Si les prix augmentent et restent élevés plus longtemps, il est logique que l'effondrement des marchés soit plus douloureux."

L'or, qui avait fait un bond en début d'année, a chuté de 4,4 % XAU= . Les analystes affirment que les transactions performantes ont été utilisées pour compenser les pertes subies ailleurs.

Nick Kennedy, stratège en devises chez Lloyds, a fait remarquer que les dernières attaques avaient pour la première fois impliqué des infrastructures énergétiques importantes dans le conflit.

"Il s'agit d'une escalade évidente et on ne sait pas où elle aboutira, les marchés ont donc raison d'être un peu plus prudents, car le Rubicon a été franchi."

LES PARIS SUR LA HAUSSE DES TAUX MONTENT EN FLÈCHE

Le dollar a baissé de 1 % par rapport au yen et de 0,7 % par rapport à l'euro JPY= EUR= .

Le soutien au dollar est "tempéré par le fait que d'autres grandes banques centrales sont censées augmenter leurs taux cette année, alors que la Fed ne l'est pas", a déclaré Uto Shinohara, stratégiste d'investissement senior chez Mesirow Currency Management.

Alors que les opérateurs ont renoncé à leurs paris sur les réductions de la Fed à la suite de la réunion de mercredi, ils estiment qu'il y a de fortes chances que la BoE relève ses taux d'ici la fin de l'année, ce qui constitue un revirement considérable par rapport aux paris d'avant-guerre sur une réduction des taux en mars. La BoE a également justifié les paris restrictifs des traders jeudi, lorsque les décideurs politiques ont voté à l'unanimité pour maintenir les taux, et certains ont évoqué la perspective d'une augmentation des taux.

"Je pense que la Banque d'Angleterre s'est montrée un peu plus restrictive en ce qui concerne ses inquiétudes sur l'inflation", a déclaré Zachary Griffiths, responsable de la stratégie d'investissement de qualité macroéconomique chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord. "Nous sommes plus préoccupés par la destruction de la demande et les implications pour la croissance de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense que même au cours de cette journée, ces deux facteurs sont en conflit, et il est difficile de dire lequel l'emporte à la minute près."

Les traders tablent sur deux hausses de taux de la BCE et sur une forte probabilité de troisième hausse d'ici décembre.

Les rendements des obligations à court terme de la zone euro et des États-Unis ont augmenté d'environ 10 points de base

DE2YT=R IT2YT=RR US2YT=RR .

LES ACTIFS À RISQUE SOUS-ESTIMENT LE CONFLIT

Même après les mouvements de jeudi, la chute des actions reste modeste, selon les analystes, laissant les marchés exposés à des mouvements plus importants.

L'indice S&P 500 .SPX , en forte baisse plus tôt dans la session, a clôturé en baisse de 0,3%, ce qui le laisse en baisse de 3,7% pour l'année et 5,4% en dessous de son récent plus haut.

"L'AIE a qualifié le choc (énergétique) de plus grande perturbation de l'histoire et pourtant les marchés boursiers mondiaux ont perdu moins de 5 %", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

"Il y a peut-être une sous-estimation sur les marchés du risque que ce choc de l'offre se transforme en choc de la demande."

Les taux swap à deux ans, qui servent de base à l'établissement des prix des prêts hypothécaires, ont également connu leur plus forte hausse depuis 2022 en Grande-Bretagne, ce qui laisse présager des difficultés potentielles pour les ménages.

Des taux plus élevés et une croissance plus faible pourraient également alimenter les craintes concernant le crédit privé .

De manière plus générale, les marchés du crédit se sont repliés, l'indice iTraxx Europe Crossover ITEXO5Y=MG mesurant le coût de l'assurance contre les défauts de paiement de la dette de pacotille étant à son plus haut niveau depuis mai 2015.